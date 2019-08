Sondengeher aus Nürnberg bei Granatenexplosion schwer verletzt

Der 35-Jährige hatte Ende Juli in Nürnberg-Fischbach eine intakte Zwei-Zentimeter-Granate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden, als er mit einer Sonde nach Metall suchte. Beim Reinigen explodierte das Fundstück in seiner Wohnung und fügte dem Mechatroniker schwere Verletzungen an beiden Händen zu.

Landeskriminalamt eingeschaltet

Nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus schaltete der 35-Jährige eine Privatfirma ein, um die restliche Munition zu entsorgen. Deren Mitarbeiter informierten am Donnerstag (08.08.19) allerdings umgehend die Polizei, als sie erkannten, worum es sich bei den Fundstücken handelte. Daraufhin übernahmen Waffen- und Sprengstoffexperten des Bayerischen Landeskriminalamtes zusammen mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth die weiteren Ermittlungen.

Vergehen nach Sprengstoffgesetz

Gegen den Sondengeher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines Vergehens nach dem Sprengstoffgesetz eingeleitet. Entgegen den Vermutungen wurde jedoch keine weitere Munition gefunden.