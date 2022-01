Sommerurlaubsbuchungen in Ostbayern laufen schleppend an

Vor allem in den letzten zwei Monaten war die Nachfrage nach Reisen sehr gering, sagt Maria Nietzel, Inhaberin vom Reisebüro "Ferntouristik" in Regensburg. Buchungen würden stark von der Entwicklung der Corona-Krise abhängen. Das zeigt sich auch bei einer nicht-repräsentativen Umfrage in der Regensburger Innenstadt. Zwar hätten die meisten Befragten Urlaubspläne, würden sich aber aufgrund der unsicheren Corona-Lage nicht trauen zu buchen.

Reisebüros empfehlen Pauschalreisen

Reiseplanerin Maria Nietzel empfiehlt Urlaubern daher Pauschalreisen zu buchen, da man damit in Stornierungsfällen immer abgesichert sei: "Wenn irgendwelche Fälle eintreten, zum Beispiel das Reiseziel zum Virusvariantengebiet eingestuft wird, dann werden Pauschalreisen automatisch storniert. Wenn man aber jetzt zum Beispiel nur den Flug gebucht hat, dann gilt diese Regelung nicht."

Auch gebe es bei Pauschalreisen die Möglichkeit, sogenannte "Flex-Optionen" hinzu zu buchen, mit denen Urlauber, je nach Anbieter, bis zu 14 Tage vorher kostenlos stornieren könnten.

Hotels haben bei Corona-Maßnahmen nachgeschärft

Aktuell würden bei Nietzel die Leute vor allem Urlaube nach Mauritius, Dubai, auf die Malediven, Karibik, Dominikanische Republik, Mexiko, Ägypten, und Spanien buchen. Laut der Reiseleiterin haben die Hotels dort die Corona-Maßnahmen stark nachgeschärft. Auch seien die Inzidenzen teilweise sehr niedrig, so wie beispielsweise in Dubai, wo eine hohe Impfquote herrsche.

Nietzel und andere Reiseanbieter hoffen, dass sich die Urlaubsbuchungen in diesem Jahr wieder normalisieren werden. Gerade die Feiertage hätten laut Nietzel optimistisch gestimmt, an denen wieder mehr Menschen ihren Urlaub gebucht hätten.