22.06.2021, 04:42 Uhr

Sommerurlaub 2.0: Mit Impfpass, Code und Regelwerk

Wer in diesen Tagen einen Beratungstermin in einem Reisebüro ausmachen will, der muss sich in Geduld üben. Denn viele Reisende wollen derzeit auf Nummer Sicher gehen, sie lassen sich beraten und fragen die Corona-Regeln in den Urlaubsländern ab.