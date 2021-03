Sommerurlaub im Allgäu? Das denkt die Tourismus-Branche

Zum Start der Internationalen Tourismusmesse ITB fordern Hoteliers, Bergbahnen und Touristiker aus dem Allgäu konkrete Fahrpläne für die Öffnungen nach dem Corona-Lockdown. Und sie blicken mit gemischten Gefühlen auf die bevorstehende Sommersaison.

"Zwischen Hoffen und Bangen" – so beschreibt der Füssener Tourismusdirektor Stefan Fredlmeier seine Gefühle beim Blick auf die kommende Saison. Wegen eines starken Sommers hätten die Hotels und Gaststätten in der Region das vergangene Jahr trotz starker Einbußen bei Übernachtungen und Gästeankünften noch einigermaßen vernünftig hinter sich gebracht. "Aber wenn sich Corona hineinfrisst in das Jahr 2021, auch in die Hauptsaison – dann kriegen wir definitiv ein Problem", sagt der Füssener Tourismuschef.

Öffnungen zu Ostern eher unwahrscheinlich

Ostern als Termin für Öffnungen hält Fredlmeier inzwischen für unwahrscheinlich und hofft jetzt auf den Mai. Und er fordert einen konkreten Fahrplan, wie geöffnet werden soll: "Die Öffnung der Betriebe mit ihren Hygienemaßnahmen wird ja sicherlich irgendwie verschränkt mit einer Teststrategie, mit einer digitalen Nachverfolgung - das sind Dinge, die kann man nicht von einem Tag auf den anderen vorbereiten". Deshalb müssten Fahrpläne zeitnah auf dem Tisch liegen, sagt Fredlmeier.

Als "desaströs" beschreibt Wolfgang Sommer, Hotelier und Kreisvorsitzender des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands im Ostallgäu, die wirtschaftliche Lage der Betriebe in der Region: "Jeder, den ich kenne, hat ein hohes Darlehen aufgenommen", sagt Sommer. Die Novemberhilfe sei bei vielen – auch bei ihm - erst vor Kurzem angekommen.

Nur Anzahlungen von der Dezemberhilfe

Von der Dezemberhilfe gebe es bisher nur Anzahlungen. "Wir haben keine Perspektive und ich schaue wirklich neidvoll nach Österreich und in die Schweiz, wie unbürokratisch und schnell und umfassend dort geholfen wird und kann nur den Kopf schütteln, wenn ich meine Situation und die Situation meiner Kollegen in der Hotellerie sehe", so Sommer. "Man fühlt sich ohnmächtig der Politik gegenüber und mein Groll wächst und wächst."

Nach dem Totalausfall in der Wintersaison hoffen auch die Bergbahnen im Allgäu auf eine baldige Öffnung. "Uns wäre natürlich am Liebsten, wenn wir Ostern starten könnten", sagt Ralf Speck, Geschäftsführer der Alspitzbahn in Nesselwang. "Dann hätten wir ein bisschen Vorlauf. Aber ich weiß nicht, ob dieser Wunsch erfüllt wird." Die Ungewissheit, wann es weitergeht, setzte inzwischen allen in seinem Betrieb zu: "Wir packen jetzt ganz andere Themen an, um uns den Kopf ein bisschen frei zu machen. Sonst wird man auf Dauer verrückt, wenn man immer nur an die Schließung denkt und das ganze Drumherum. Wir schauen nach vorne und hoffen auf einen guten Sommer."