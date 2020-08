Sommerspaß trotz Corona - "Boggsbeudl-Bing-Bong"

Genügend Abstand halten und gleichzeitig gemeinsam Spaß haben - Wie soll das in Corona-Zeiten und vor allem bei schweißtreibenden Temperaturen über 30 Grad gehen? Die augenzwinkernde Antwort darauf haben jetzt zwei Brüder aus Bad Neustadt an der Saale gefunden - es ist das "Boggsbeudl-Bing-Bong" für Tischtennis-Fans.

Abstand halten: Witziger Spielspaß für die Sommerferien

Auch in Corona-Zeiten einfach nicht den Humor verlieren, lautet die Devise nicht nur bei den fränkischen Weinbauern, die in Zeiten von Corona und social distancing für den Sommer daheim einen "Mindestabstand von 11 Bocksbeuteln" auf ihren aktuellen Werbepostern empfehlen. Auch die beiden Brüder Frank und Thilo Streit aus der Rhön haben sich die Laune an ihrem Business wegen Corona nicht verderben lassen. Die Zwei sind Spezialisten für Promotion-Produkte.

Die Welt steht wegen Corona Kopf- die fränkische Tischtennis-Variante auch

Die beiden Schläger haben die Form der klassischen Bocksbeutel-Weinflasche und der Ball ist ein knallgelber Softball. Die beiden Brüder sind stolz darauf, dass ihr "Boggsbeuddl-Bing-Bong" aus nachhaltigem Material hergestellt ist. "Alles bio", sagt Frank Streit. Die dünnen Schläger sind aus Holzschliffpappe - das ist das Material, aus dem auch klassische Bierdeckel hergestellt werden. Wer will, kann nach dem Match mit Freunden die Schläger auch als Bierdeckel benutzen.