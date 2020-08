Abfall, Böden, Wasser, Strahlung: Das Landesamt für Umwelt

Seit 2005 gibt es das Landesamt für Umwelt - kurz LfU. Der Hauptsitz ist in Augsburg, kleine Ableger gibt es in Garmisch-Partenkirchen, in Hof und in Marktredwitz.

Schon der Parkplatz ist anders als bei anderen Behörden. Zwischen den Pflastersteinen kommt Gras hervor, Blumen blühen, Hummeln, Bienen und Schmetterlinge fliegen kreuz und quer.

Neben dem Hauptgebäude steht ein drei mal drei mal drei Meter großer Betonwürfel mit Glasfront. Clemens Marb, der Leiter des Referats Luftgütemessungen, steht in der Eingangstür zu einer der Luftmessstationen des LfU.

Ozon, Feinstaub, Strahlung

Der ganze Würfel ist vollgestellt mit Geräten, Bildschirmen, von der Decke laufen Röhren in die verschiedenen Geräte. Über das Dach wird Luft angesaugt und dann im Inneren analysiert.

Hier werden also die Ozonwerte berechnet, die dann beispielsweise auf B5 aktuell im Sommer regelmäßig gemeldet werden. Diese Daten, sagt Clemens Marb, kommen vom LfU. Im Internet werden sie zeitnah veröffentlicht, so dass jeder Bürger sich informieren kann, wie es aktuell mit der Luftqualität aussieht.

54 Messstationen bayernweit

Zur Luftqualität gehört natürlich vor allem, wie hoch die Belastung an Schadstoffen ist. Zum Schutz der menschlichen Gesundheit gelten Grenzwerte für alle Bürgerinnen und Bürger und diese Grenzwerte müssen eingehalten werden. Das Landesamt für Umwelt betreibt bayernweit 54 solcher Mess-Stationen – in Ballungsräumen, wie in München werde auf diese Mess-Werte, ganz genau geschaut, sagt Clemens Marb. Zwei Messgeräte sind dort installiert, um sicherzugehen, dass die Werte stimmen.

24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr wird gemessen und analysiert. Die Daten fließen dann in die Luftreinhalte-Pläne der Städte ein. So lässt sich ablesen, ob deren Maßnahmen erfolgreich sind oder nicht. Für Marb ist es ein Wettlauf mit der Zeit, wenn zu einem bestimmten Datum gemäß Vorschrift Grenzwerte eingehalten werden müssen.

Corona-Effekt lässt schon wieder nach

Coronabedingt sind die meisten Menschen in den vergangenen Wochen viel mehr daheim geblieben – deswegen stellen die Wissenschaftler einen ganz deutlichen Corona-Effekt fest. So ist beispielsweise an der Landshuter Allee die NO2-Belastung um ein Drittel zurückgegangen. Jetzt nimmt sie wieder zu, weil auch der Verkehr zunimmt, erläutert Marb.

Viele Daten, viel Wartungsaufwand

Der Arbeitsaufwand, um alle Stationen regelmäßig zu kontrollieren, zu warten und Filter auszutauschen ist groß. Alle zwei Wochen müssen Mitarbeiter des LfU an jeder Messanlage arbeiten, gemeinsam mit den LfU-Kollegen aus Kulmbach.

Anhand der Filter lässt sich auch für den Laien sofort erkennen, ob viel oder wenig Dreck in der Luft ist. Die einen sind nahezu weiß, andere – gerade die von verkehrsreichen Straßen – tief schwarz. Wer genau wissen will, wie die Luftqualität ist, der kann per Smartphone an jeder Mess-Station einen QR-Code scannen und die Daten abrufen.

Niedrigwasser-Informationsdienst

In einem anderen Gebäudeteil des LfU in Augsburg sitzt Joachim Störmer, Diplom-Meteorologe, der sich um den Bereich Niedrigwasser kümmert. Weil längst nicht nur Hochwasser eine Gefahr ist, hat das LfU vor ein paar Jahren einen Niedrigwasser-Informationsdienst eingerichtet.

Ob es sich um Niedrigwasser handelt oder nicht beurteilen die Experten im LfU anhand eines 30-Jahre-Referenzzeitraum von 1971 bis 2000. Wenn das Wasser weniger wird, könne jeder von uns das feststellen, erklärt der Meteorologe: Bäche, die plötzlich austrocken. Pflanzen, die nicht mehr wachsen oder gelb werden.

Die Daten kommen tagesaktuell, teilweise alle zehn bis 15 Minuten automatisch von vielen Messstellen, die verteilt über ganz Bayern sind.

Auf der Seite des LfU sind diese Daten abrufbar und auf einer Karte dargestellt. So können alle, die sich dafür interessieren, nachschauen, wo in Bayern in einem bestimmten Zeitraum wie viel Niederschlag gefallen ist, sagt Joachim Störmer und fährt mit der Maus über eine Online-Karte. Die blauen Punkte sagen beispielsweise aus, dass keine Trockenperiode vorliegt. Dagegen zeigt der Dürreindex, das es im nordwestlichen Teil Bayerns zu trocken ist.

Daten betreffen viele Bereiche

Die Informationen, die in der Karte schnell sichtbar sind, sind wichtig für alle möglichen Bereiche. Störmer zählt auf: die Energiewirtschaft, die Landwirtschaft, die Schifffahrt und natürlich Paddler und Bootsfahrer, die wissen wollen, ob ein Gewässer genügend Wasser führt.

Alle Daten, die der Niedrigwasser-Informationsdienst erhebt, fließen in den Lagebericht ein, der im Netz für jedermann zugänglich ist. Wegen der Trockenheit dieses Jahr gibt es alle zwei Wochen so einen Bericht. Und auch wenn den wohl die wenigsten von uns lesen und die Zahlen und Werte abstrakt sind, die Arbeit des LfU betreffen den Alltag von jedermann – egal, ob es um Luft, Wasser und Abfall geht.