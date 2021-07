Bayerns Sommerschulen: Piazolo weist Kritik zurück

Kurz vor Beginn der Sommerferien in Bayern diskutieren Eltern, Lehrkräfte, Politik und Schülerschaft über die sogenannten Sommerschulen im Freistaat. Die Nachfrage ist relativ gering, viele wissen von dem freiwilligen Förderangebot laut einer Umfrage gar nichts. Der Bayerische Elternverband hält für die Probleme das Bayerische Kultusministerium mitverantwortlich, auch von Lehrerseite gab es Kritik. Diese Vorwürfe hat Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) nun zurückgewiesen.

Piazolo: Sommerschulen rechtzeitig und ausreichend beworben

Zu Kritik, sein Ministerium habe die Nachhilfe in den Sommerferien nicht genügend beworben, sagte Piazolo am frühen Abend im BR24-"Thema des Tages": Es sei Wochen her, dass man dies bei einer Pressekonferenz bekannt gemacht und an die Schulleiter weitergeben habe. Natürlich komme es dann immer darauf an, wann auch die einzelnen Schulen das weitergegeben haben, weil sie auch erst ein Programm entwickeln mussten - und dann auch mit den Eltern und den Schülern entsprechend abgestimmt haben, wo Interesse vorhanden sei.

Piazolo hält auch die Kritik des Elternverbandes für unberechtigt, wonach das Angebot nicht zielgenau ist: "Das ist natürlich jetzt eine etwas holzschnittartige Darstellung". Es gebe entsprechende Beratung durch die Lehrkräfte - je nachdem, welche Schüler es nötig hätten und für welche es sinnvoll sei. Außerdem ist die Sommerschule laut Piazolo nur ein kleiner Teil eines großen Förderprogramms, das sich auch über das ganze nächste Schuljahr erstreckt.

Elternverband hatte fehlende einheitliche Standards bemängelt

Der Elternverband hatte zuletzt eine Mini-Umfrage veröffentlicht, wonach viele Eltern vom Angebot der Sommerschule überhaupt nichts wussten. Diese soll - so der Plan des Kultusministeriums - Lernrückstände bei Schülern wettmachen, die durch den coronabedingten Distanzunterricht entstanden sind. Geplant ist, dass Kinder und Jugendliche in zwei Kernfächern freiwillig Lücken schließen - auch als Vorbereitung auf das neue Schuljahr. Dazu sollen die Schulen zumindest in der ersten und der letzten Ferienwoche Förderangebote machen.

Die stellvertretende Vorsitzende des Elternverbandes, Henrike Paede, hatte konkret bemängelt, dass es für die Umsetzung der Sommerschule keine einheitlichen Standards gebe. Außerdem würden die Angebote vor allem von Kindern in Anspruch genommen, bei denen die Eltern es für sinnvoll halten, Lernrückstände wegen der Corona-Pandemie aufzuholen, sagte Paede im BR. Schülerinnen und Schüler, die von ihren Eltern auch sonst keine Unterstützung bekämen, würden häufig gar nicht erreicht. Auch von Seiten der Lehrkräfte kam kam Kritik am Kultusministerium. Sie beklagten, dass sie mit der Organisation der Sommerschule und der Beschaffung des Personals auf sich allein gestellt seien.