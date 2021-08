Sommerschule in Kelheim: Schüler holen Corona-Rückstände auf

Claudia Jobst-Richter steht wieder an der Schultafel. Eigentlich unterrichtet die pensionierte Lehrerin bereits seit fünf Jahren nicht mehr, doch in der ersten und letzten Sommerferienwoche kehrt sie für einige Stunden Unterricht an die Schule zurück. Der Grund: Schüler können in der sogenannten "Sommerschule" ihre Rückstände aufholen, die sich wegen Corona aufgetan haben.

Defizite schnell erkannt

Es ist ein kleiner Kurs, der im Klassenzimmer am Donau-Gymnasium in Kelheim sitzt. Eine Hand voll Siebtklässler, bei denen 90-Minuten Latein auf dem Stundenplan steht. Am Morgen in ihrer ersten Doppelstunde waren es auch nur elf Schülerinnen und Schüler aus der 6. Klasse, sagt Jobst-Richter. Optimal, um auf die einzelnen Schüler eingehen zu können. Sie habe zwar schon nach den ersten paar Sätzen Defizite bemerkt, doch die meisten hätten gut mitgemacht. "Neun haben eifrig mitgeschrieben. Zwei sind aber wohl von den Eltern verpflichtet worden. Da lag dann auch mal der Kopf auf der Bank", sagt Jobst-Richter.

Hilfe für "gebeutelte" Lehrkräfte

Für die pensionierte Lehrerin war klar, dass sie jetzt im Sommer an der Schule aushilft. Ihre Tochter sei ebenfalls Lehrerin und sie habe bei ihr gesehen, wie fordernd das letzte Schuljahr für die Lehrkräfte gewesen sei, erzählt Jobst-Richter. Die "Gebeutelten" sollten nicht auch noch zwei Wochen der Ferien opfern müssen, findet die Latein- und Englischlehrerin. Sie habe deshalb angeboten, "diese Lücke zu füllen".

13 Lehrer erklären sich bereit

Anfangs schien die zu schließende Lücke noch sehr groß zu sein. Für insgesamt 36 Nachholkurse in den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch, Französisch und Latein musste die stellvertretende Schulleiterin Sylvia Ettlinger Aushilfen suchen. "Wir haben in den Pfingstferien mit den Planungen angefangen. Da waren die Sorgenfalten groß und tief", sagt Ettlinger. Am Ende sei es aber einfacher als gedacht gewesen. Insgesamt 13 Sommer-Lehrerinnen und Lehrer kommen trotz Ferien diese Woche in die Schule. Dafür ging die Stellvertretende Schulleiterin auf Lehramtsstudenten zu, die am Donau-Gymnasium bereits Praktika gemacht hatten und mit Claudia Jobst-Richter hilft eine Ruheständlerin aus. Zusätzlich helfen auch fünf Stamm-Lehrkräfte mit.

Von anderen Schulen, gerade im Raum München, habe sie aber gehört, das sie sich schwerer getan haben, Personal zu finden. "Es ist ganz unterschiedlich - wahrscheinlich je nachdem, wo man sitzt", sagt Ettlinger, die sogar noch ein paar Aushilfen in Reserve hat. Das Budget des Kultusministeriums für die Schule ist bereits ausgereizt. Für noch mehr Stunden habe es aber auch keine Nachfrage gegeben, sagt Ettlinger.

125 Schüler gehen zur Sommerschule

Trotzdem ist das Donau-Gymnasium mit der Beteiligung zufrieden. 125 von etwa 800 Schülern hätten sich angemeldet. Durchschnittlich würde jeder drei Kurse für jeweils 90 Minuten belegen. Die Schule bietet den Sommerunterricht bewusst für alle Schülerinnen und Schüler an, nicht nur für diejenigen, die Defizite aufholen müssen.

Sommerunterricht alleine reicht nicht

Bleibt die Frage, was die 90-Minütigen Nachholkurse am Ende bewegen werden. Wohl nicht viel, glaubt die erfahrene Lehrerin Claudia Jobst-Richter: "Ich denke die Zeit ist viel zu kurz". Sie habe deutliche Defizite festgestellt. "Das kann nur einen ganz geringen Beitrag dazu leisten, dass die Schüler sicherer werden."

Sylvia Ettlinger sieht es ähnlich. "Es reicht sicher nicht", sagt die stellvertretende Schulleiterin. Es sei ein verwegener Gedanke, zu sagen, ich hol jetzt den Stoff von einem Jahr in zwei Wochen nach. Allerdings müsse man das ganze Paket sehen, sagt Ettlinger. Das Förderprogramm sei auf zwei Jahre ausgelegt. "Im Gesamten hat jeder die Möglichkeit viel Nachzuholen."