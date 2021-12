Sommerreifen bei Schnee: Vierjährige bei Unfall schwer verletzt

Ein vierjähriges Kind ist bei einer Kollision zweier Autos im Landkreis Aschaffenburg schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, kam eine 42-jährige Autofahrerin auf leicht schneebedeckter Straße in einer Kurve in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 87-Jährigen zusammen.

Ursächlich für den Unfall bei Weibersbrunn sind nach bisherigen Erkenntnissen die zu hohe Geschwindigkeit der 42 Jahre alten Autofahrerin und, dass sie noch mit Sommerreifen unterwegs war.

Vierjähriges Mädchen schwer verletzt

Ersthelfer kümmerten sich um die Verletzten, bis der Rettungsdienst eintraf. Während die Frau und der Fahrer des entgegenkommenden Autos mit leichteren Verletzungen davonkamen, wurde ein vierjähriges Mädchen im Auto der Frau schwer verletzt. Es erlitt einen Kieferbruch, eine Schienbeinfraktur und ein Schädel-Hirn-Trauma. Ob das Mädchen die Tochter der Unfallverursacherin ist, blieb laut Polizei zunächst unklar. Der Rettungsdienst brachte alle drei Verletzten in Krankenhäuser.

Totalschaden an beiden Fahrzeugen

Die Feuerwehren aus Weibersbrunn und Rothenbuch sicherten die Unfallstelle mit rund 30 Einsatzkräften ab. Beide Autos mussten mit Totalschäden abgeschleppt werden. Die Kreisstraße war über zwei Stunden komplett gesperrt.