Sommerlich heiß in Bayern - Ab Mittag örtlich Gewittergefahr

Sommerlich warm bis heiß wird es heute in Bayern. Örtlich sind bis zu 31 Grad möglich. Von Westen gelangt laut Deutschen Wetterdienst (Externer Link) ein Schwall sehr warmer, aber auch zunehmend feuchter und zum Teil instabiler Luft in den Freistaat. Ab Mittag könnte es deshalb örtlich gewittern, zunächst nördlich der Donau.

Gewitter örtlich mit Starkregen und Hagel möglich

Zum Abend sind demnach von Westen her auf Franken und das nördliche Schwaben vermehrt ausgreifende Gewitter möglich. Dabei sind lokal Starkregen um 20 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, kleiner Hagel und Sturmböen um 85 Kilometer pro Stunde wahrscheinlich.

Kleinräumig ist nach Angaben der Meteorologen sogar Starkregen mit um die 30 Liter pro Quadratmeter und Hagel mit 2 Zentimeter großen Körnern nicht ausgeschlossen. Das größte Risiko dafür besteht in Unterfranken. Auch in der Nacht kann es weiter ost- beziehungsweise südostwärts Gewitter geben, dann allerdings nicht mehr so heftig.

Wetter-Mix am Sonntag

Am Sonntag erwartet die Menschen im Freistaat ein Wetter-Mix: Sonne, Wolken, im Tagesverlauf dann vermehrt Schauer und zum Teil auch kräftige Gewitter. Höchstwerte zwischen 23 und 29 Grad. Mäßiger, zum Teil stark böig auffrischender Wind aus Südwest.