Sommerhitze: Waldbrandgefahr und UV-Belastung in Bayern steigen

Auf die extrem heißen Juni-Tage folgt kurzzeitig etwas Entspannung. Am heutigen Freitag werden im Norden Deutschlands bei zumeist sonnigem Wetter Temperaturen um die 22 bis 27 Grad erwartet, an der Küste wird es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) noch etwas kühler. Im Süden und damit auch in Bayern bleibt es dagegen weiter sehr sonnig und vielerorts sehr warm. Die Temperaturen werden Höchstwerte zwischen 27 bis 33 Grad erreichen.

Bis zu 39 Grad in Teilen Deutschlands - in Bayern nicht ganz so heiß

Und: schon zum Wochenende soll neue heiße Sahara-Luft nach Deutschland kommen. Bayern wird von dieser neuen Hitze-Welle am Rande betroffen sein, deshalb ist erneut mit sehr warmen Temperaturen im Freistaat zu rechnen. Die Schwerpunkte sollen nach Prognosen des DWD aber im Süden Brandenburgs, in Ostsachsen sowie im Südwesten liegen. Erwartet werden bis zu 39 Grad.

Waldbrandgefahr steigt, Beobachtungsflüge geplant

Mit der Hitze erhöht sich auch die Waldbrandgefahr im Freistaat. Für Sonntag erwartet der DWD, dass der Waldbrand-Gefahrenindex in Nordbayern auf die fünfte und somit höchste Warnstufe steigen wird. Auch einige kleinere Regionen in Oberbayern sind sehr stark gefährdet. Nach der Regierung von Oberfranken haben inzwischen auch die Regierungen von Niederbayern und Mittelfranken angekündigt, die Wälder ab heute beziehungsweise am Wochenende von Flugzeugen aus auf mögliche Brände hin absuchen zu lassen. Spaziergänger sollten keinesfalls mit offenem Feuer hantieren, im Wald rauchen oder Autos auf trockenem Gras parken, hieß es weiter.

Gefahr von sehr hoher UV-Belastung im Freistaat

Da die Sonne derzeit nahezu ungehindert scheinen könne, sei auch die UV-Strahlung entsprechend hoch, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Bei Extremtemperaturen wie den erwarteten 39 Grad solle man daher im Haus bleiben - zumindest aber nicht ohne Sonnenschutz rausgehen. Besonders im Südwesten Bayern seien die UV-Werte ungewöhnlich hoch.

Extrem hoher Wasserverbrauch in Region Nürnberg

In Nürnberg schnellte derweil auf Grund der Hitze der Wasserverbrauch in die Höhe. Der örtliche Versorger N-Ergie verzeichnete mit 148.000 Kubikmetern den höchsten Wert seit mehr als 15 Jahren. Im Durchschnitt verbrauchen die Nürnberger 95.000 Kubikmeter pro Tag. Trotz weiterhin vorhergesagter heißer Temperaturen müssten sich die Kunden jedoch keine Sorgen über eine Wasserknappheit machen.

Grillverbot wegen Brandgefahr

In der Region Frankfurt am Main wurde aufgrund der Trockenheit und Hitze ein Grillverbot in städtischen Grünanlagen verhängt. Auch in Landshut wurde ein Grillverbot verhängt, damit ist auch im Freistaat Vorsicht bei "Aktivitäten, die Brände begünstigen" geboten.

Tödliche Badeunfälle

Bei den hohen Temperaturen hatten sich in den vergangenen Tagen mehrere tödliche Badeunfälle ereignet. Im Landkreis Regensburg starb am Mittwoch ein 39 Jahre alter Mann in einem Weiher. Auch in Mecklenburg-Vorpommern kam es zu tödlichen Unfällen im Wasser, dort starben ein 25-jähriger Mann und eine 83-jährige Frau.