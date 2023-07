Sommerhitze: Taugen Kirchen als kühle Orte zum Erholen?

Sorge vor Vandalismus und Diebstahl

Allerdings, so heißt es aus dem Bistum Regensburg, sei die tägliche Öffnung der Kirchen auch eine Herausforderung. Denn in vielen Kirchen sind Kunst- und Wertgegenstände, die beaufsichtigt werden müssten. "Vor dem Hintergrund des steigenden Aufkommens von Vandalismus und Diebstahl geht das nicht ohne Aufsichtspersonal", so das Bistum Regensburg auf Nachfrage von BR24.

Weihwasserbecken keine Wasserspender

Und das Bistum Augsburg weist darauf hin, dass Weihwasserbecken keine Wasserspender sind. Genau das haben sie in der Münchner Kirche Sankt Michael aber schon gesehen, erzählt eine Messnerin, wenn auch nur ganz selten. Sie habe Besucherinnen und Besucher erlebt, die sich wegen der hohen Temperaturen vor der Kirche dann im Weihwasserbecken in der Kirche die Hände anfeuchten wollten.

Kirchen zum Abkühlen nicht nur in Deutschland

Kirchen sind aufgrund ihrer dicken Wände und der Architektur meistens relativ kühl. Denn in Kirchen ist so viel Luftmasse, dass diese sehr lange braucht, um sich aufzuheizen. Reinhard Kürzinger ist der Leiter der Wallfahrts- und Tourismuspastoral im Bistum Eichstätt und auch er kennt den Wunsch, sich in Kirchen "abzukühlen": "Kirchen laden gerne dazu ein, bei dieser Hitze in einem kühlen Raum eine Ruhepause einzulegen und sich zu erholen. Gerade wer eher selten eine Kirche von innen sieht, kann so vielleicht den Raum neu für sich entdecken. Ich kenne das auch aus Rom, da gehe ich gerne bei der Hitze in eine kühle Kirche und genieße die Ruhe."