Sommerhausen: Spuren einer jüdischen Landgemeinde

Eine Bleibe für Diaspora-Katholiken

Man brauchte nach dem Krieg einfach einen Gottesdienstraum für die katholischen Vertriebenen, die neuerdings im evangelischen Sommerhausen eine neue Bleibe suchten. Da kaufte die Katholische Kirche die alte Synagoge auf. Sie hatte zwischenzeitlich als Scheune gedient und teilweise als Wohnraum. Und das bereits seit Sommer 1938. Das ist vermutlich der Grund, weshalb das Gebäude in der Reichspogromnacht nicht in Flammen aufging. Das buchstäblich zu erwartende Strohfeuer hätte den historischen Ort gefährdet. So blieb die alte Synagoge, bis auf eingeschlagene Fensterscheiben, bis heute äußerlich erhalten. Inzwischen wird hier nur noch selten die Messe gefeiert. Und so bleibt das Gebäude meist zu. Wie der kleine Außenbereich hinterm Gittertor. Dort befindet sich der symbolische Rucksack von Mathilde Landeck, die 1938 von den Nazis als letzte Jüdin nach Würzburg ins Sammellager verschleppt wurde.

Mathilde Landecks Rucksack erinnert an ihre Deportation

Auch ihre Geschichte nimmt in den Nachforschungen der Hobbyhistorikerin Inge Eilers immer klarere Konturen an. So wie viele andere Frauen und Männer, deren Namen ihr buchstäblich zufielen. Etwa als sie sich näher mit der Chronik der Liedertafel befasste. Darin tauchten ab 1873 immer mehr jüdische Namen auf. Das habe sie neugierig gemacht, sagt sie. Denn hinter jedem Namen steckt schließlich ein Mensch. Auch hinter denen der jüdischen Weltkriegsopfer aus Sommerhausen, die erstmals im vergangenen Jahr am Volkstrauertag in der Kirche verlesen wurden. Inge Eilers wollte wissen, wer all diese Menschen waren. Was für Berufe hatten sie? Waren sie verheiratet, hatten sie Kinder? Im Gemeindearchiv und im Johanna Stahl-Zentrum in Würzburg fand Inge Eilers, was sie suchte. Und so wurden aus "den Juden" für sie wieder ebenbürtige Bürgerinnen und Bürger von Sommerhausen. Inge Eilers will die Erinnerung an sie wachhalten. Führungen in der ehemaligen Synagoge wären vielleicht ein Anfang, sagt sie. Und vielleicht werde sie auch im Frauen- oder Seniorenkreis einmal einen Vortrag halten. Natürlich hätten manche auch Bedenken gegen ihre Nachforschungen, weiß Inge Eilers. Das Thema wecke hier und da unangenehme Erinnerungen in der eigenen Familiengeschichte oder sei zumindest schambesetzt. Doch die resolute alte Dame erlebt auch viel Zuspruch und Ermutigung.