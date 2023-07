Sommerhausen: Fünf Pfaue aus Tierpark ausgebüxt

Am Wochenende sind fünf Pfauenweibchen aus dem Tierpark in Sommerhausen entflogen. Drei davon wurden mittlerweile wieder eingefangen, das letzte Tier am Montagvormittag. Laut Tierparkleiter Harald Grünewald wurden alle drei Vögel in Ochsenfurt eingefangen – zwei im Bereich "Bärental" und einer im Bereich "Klinge". Damit haben sich die Tiere mehr als zehn Kilometer von ihrem eigentlichen Zuhause entfernt. Dass es sich nur um weibliche Tiere handelt, kommentierte Grünewald folgendermaßen augenzwinkernd: "Es ist wie bei den Menschen: Die Frauen hauen ab, die Männer bleiben allein daheim!"

Frauen aus Ochsenfurt helfen bei der Pfauen-Jagd

Den dritten Pfau fingen Tierpark-Mitarbeiter im Garten eines Wohnhauses in Ochsenfurt ein, nachdem der Vogel die Nacht dort bereits auf dem Hausdach verbracht hatte. Tags davor wurden zwei Pfaue von einer Frau in ihre Nähstube gelockt und dort gefangen. Die ausgebüchsten Pfaue sind in Gehegen untergebracht, aus denen sie nicht mehr davonfliegen können. Dies sei aus Sicherheitsgründen erfolgt. Die großen Vögel sollen nicht noch einmal den Auto- und den Bahnverkehr gefährden können.

Flügel-Stutzen heutzutage nicht mehr üblich

Heutzutage würden Pfauen nicht mehr die Flügel gestutzt, daher hätten die Tiere davonfliegen können, so Grünewald. Der Tierparkleiter bedankt sich ausdrücklich bei der Freiwilligen Feuerwehr Ochsenfurt für ihre Hilfe beim Einfangen der Pfaue. Grünewald vermutet, dass sich die beiden restlichen Pfaue ebenfalls im Raum Ochsenfurt aufhalten. Hausbesitzer, Spaziergänger und alle anderen Personen werden gebeten, sich beim Tierpark Sommerhausen zu melden, falls sie eines der Tiere gesichtet haben.