Sommerhausen: 55-jährige Autofahrerin stirbt bei Unfall mit Lkw

Am Dienstagvormittag kam es laut Polizei auf der Strecke zwischen Sommerhausen und dem Ochsenfurter Stadtteil Erlach zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Auto und einem Lkw. Nach derzeitigen Ermittlungsstand war eine 55-Jährige mit ihrem Wagen in Fahrtrichtung Erlach unterwegs und geriet gegen 9.40 Uhr aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dabei wurde sie so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen erlag. Der 54-jährige Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt.

Unfallursache noch unklar

Neben Polizei und Rettungsdienst befanden sich auch die Freiwilligen Feuerwehren Sommerhausen, Eibelstadt, Winterhausen und Erlach sowie ein Notfallseelsorger im Einsatz. Auch ein Rettungshubschrauber landete an der Unfallstelle. Um den Unfallhergang so genau wie möglich rekonstruieren zu können, wurde auch ein Sachverständiger in die Ermittlungen mit eingebunden.