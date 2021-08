Sommergaudi: Mehr als 10.000 strömen zum Hofer Ersatz-Volksfest

Die Stadt Hof zieht nach den ersten Tagen ein positives Fazit der sogenannten "Hofer Sommergaudi", die in diesem Jahr das coronabedingt abgesagte Hofer Volksfest ersetzt. Es handelt sich dabei um eine Art temporären Vergnügungspark auf dem Hofer Volksfestplatz: ohne Bierzelte, aber mit Fahrgeschäften und Essensständen. Insgesamt sorgen rund 30 verschiedene Fahrgeschäfte, Spiel- und Verpflegungsstände für Unterhaltung.

Mehr als 10.000 Besucher bei Hofer Sommergaudi

Nach Angaben der Stadt Hof haben am ersten Wochenende mehr als 10.000 Gäste das Angebot genutzt. Wartezeiten vor dem Gelände konnten weitgehend vermieden werden. Denn durch den ständigen Zu- und Abgang von Besuchern wurde zwar an allen Tagen die Besucherobergrenze erreicht, aber nicht überschritten, so dass nach Angaben der Stadt Hof jedem Gast der Zutritt ermöglicht werden konnte. Im Vergnügungspark an der Freiheitshalle ist Platz für maximal 1.400 Menschen.

Maskenpflicht in Wartezonen vor den Fahrgeschäften

Die Hygieneregeln seien auf dem Gelände beachtet worden. Nach Angaben der Stadt gab es keine Vorfälle, die ein Einschreiten der Polizei notwendig gemacht hätten. Maskenpflicht herrscht auf dem Gelände nur in bestimmten Bereichen, etwa den Wartezonen für Fahrgeschäfte. Eine sogenannte Besucherlenkung ist nicht vorgeschrieben, die Gäste können sich frei auf dem ganzen Gelände bewegen. Auch eine Testpflicht gibt es nicht, allerdings werden die Kontaktdaten der Besucher erfasst.

Die "Hofer Sommergaudi" dauert noch bis zum 15. August und ist täglich von 13 Uhr bis 23 Uhr geöffnet. Montag und Dienstag ist jeweils Ruhetag.