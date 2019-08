Sommerferienprogramm im Porzellanikon Selb

Kaputtes Porzellan gehört nicht in den Müll. Und so bastelten die Kinder aus Scherben lustige und bunte Phantasiegestalten beim Ferienprogramm des Porzellanikons in Selb. Bis Ende August stehen neun weitere Mitmachveranstaltungen auf dem Programm.

Porzellan-Kobolde und Porzellan-Film

Die Kinder können auf einem 150 Jahre alten Scherbenhaufen wie Archäologen nach Fundstücken aus Porzellan graben. Auch dürfen sie kleine Porzellan-Kobolde färben. Und sie können mitmachen, wenn im Museum ein Film gedreht wird, in dem Porzellan die Hauptrolle spielt.

Porzellanikon in Selb und in Hohenberg an der Eger

Das Porzellanikon ist Europas größtes Spezialmuseum für Porzellan. In Selb und Hohenberg an der Eger erfahren die Besucher alles über das "weiße Gold".