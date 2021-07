Sommerferienbeginn: Urlaub im Bayerischen Wald stark gefragt

Mal wieder ein Sommer mit Corona - allerdings auch mit mehr Wissen darüber als noch im vergangenen Jahr. Viele Touristen bleiben in Deutschland und besonders auch der Bayerische Wald ist als Erholungs- und Feriendomizil sehr gefragt. Vor allem Campingplätze, Urlaub auf dem Bauernhof und Ferienwohnungen sind bei den Urlaubern beliebt, erzählte die Pressesprecherin des Tourismusverbands Ostbayern, Ulrike Eberl-Walter, dem BR.

Wie stark ist die Nachfrage?

Die Nachfrage nach Zimmern in Wellness-Hotels habe sehr stark zugenommen. Die Hygienekonzepte der Häuser seien gut und gerade in den weitläufigen großen Hotels könne man auch im Wellnessbereich oder im Restaurant die Abstände problemlos wahren. Stark angezogen haben die Buchungen schon in den letzten Wochen, sagt Eberl-Walter, weil in anderen Bundesländern schon Sommerferien sind oder waren.

Gibt es noch kurzfristige Angebote?

Wer jetzt noch kurzfristig ein freies Quartier für die ab morgen beginnenden bayerischen Sommerferien sucht, müsse flexibel sein und suchen - am besten zuhause am Computer. "Von Anreisen auf gut Glück in Regionen wie dem Bayerischen Wald für die Ferienzeiten raten wir ab", so die Tourismusbeauftragte.

Einen guten Überblick biete zum Beispiel die Gastgeberseite im Portal www.bayerischer-wald.de, wo man auch gezielter suchen kann, indem man seine Wunschurlaubszeit und die Personenzahl eingibt. Wenn das Wunschquartier belegt ist, könne man in anderen Kategorien oder anderen Orten der Region suchen, rät der Verband. Eine Chance, noch kurzfristig ein Quartier zu ergattern, sind auch Stornierungen von Gästen, so dass dann wieder was frei wird.

Was ist bei Besuchereinrichtungen zu beachten?

Freizeitanlagen, Schwimmbäder und Museen haben unter den üblichen Hygieneauflagen geöffnet. Teils gelten Besucherkontingente. Es darf also jeweils nur eine begrenzte Zahl an Personen gleichzeitig rein - mit Maske und Abstand, wo es nötig ist. Bei den Coronaauflagen hat sich aber inzwischen vieles, bei Betreibern wie Gästen, gut eingespielt. Die Gastronomie hat innen wie außen geöffnet. Außenbereiche sind oft begehrter als die Plätze drinnen. Deshalb haben etliche Wirte den Lockdown und Gelder aus der Überbrückungshilfe genutzt, um Biergärten oder Terrassen zu erweitern oder regensicher zu überdachen, etwa mit Glasdächern.

Was braucht man für die Anreise?

Für die Anreise brauchen Urlauber generell in Bayern einen aktuellen negativen Coronatest, auch Kinder ab sechs Jahren, oder einen Nachweis für eine vollständige Impfung oder Genesung. Die Nachtestpflicht alle 48 Stunden, die Ende Mai bei der Wiedereröffnung des Tourismus nach über einem halben Jahr Lockdown gegolten hatte, gilt momentan nicht mehr, solange die Inzidenz in der Region niedrig bleibt. Dass Gäste nur getestet, geimpft oder genesen anreisen, ist sowohl für Mitgäste als auch für Personal und Gastgeber beruhigender als die Lage im letzten Sommer.

Kommt ein nächster Lockdown im Herbst?

Trotz der guten Buchungslage haben viele Touristiker Angst vor einem weiteren Lockdown im Herbst, sollten die Infektionszahlen deutschlandweit wieder steigen. Viele Gäste warten mit den Herbstbuchungen auch ab, heißt es in vielen Tourist-Infos, weil sie erst sehen möchten, wie sich die Lage entwickelt.

Einen weiteren Lockdown verkraftet die Branche nicht mehr, sagt zum Beispiel Monika Schweizer, die Vorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbands im Landkreis Regen. Zum einen seien Überbrückungshilfen nicht so üppig wie viele meinen, so Schweizer. Zum anderen bestehe die Gefahr, dass dann noch mehr Personal abwandert. Das Problem, dass zum Beispiel Köche oder Zimmermädchen fehlen, haben jetzt schon einige Häuser. Denn etliche haben sich während des langen Lockdowns andere Jobs gesucht und sind nicht zurückgekehrt. Ein neuer Lockdown würde die Unsicherheit noch verstärken.