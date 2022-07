Sommerferienbeginn: Auf diesen Autobahnabschnitten droht Stau

Bayern startet in die Sommerferien. Damit sind nun alle Bundesländer in der Ferienzeit. Es sind die ersten Sommerferien seit drei Jahren, die nicht mehr so stark im Zeichen von Corona stehen. Der ADAC erwartet heute den staureichsten Tag des Jahres, etwa an den Autobahnbaustellen in Niederbayern und der Oberpfalz.

Obacht auf der A3 von Nürnberg Richtung Passau

Betroffen sein dürfte demnach auch die A3 von Nürnberg in Richtung Passau, wenn sich viele Urlauber auf den Weg nach Österreich und Kroatien machen. Ein Nadelöhr ist nach wie vor die Großbaustelle rings um das Autobahnkreuz Regensburg.

Wer sich über die A92 auf dem Weg in Richtung Süden macht, muss durch die Baustellen zwischen Altdorf bei Landshut und Moosburg-Nord.

Bei der Ein- und Ausreise nach und von Deutschland zählt der ADAC den Autobahngrenzübergang Suben (A3 Linz – Passau) zu den besonders staugefährdeten - neben Walserberg (A8 Salzburg – München) und Kiefersfelden (A93 Kufstein – Rosenheim).

Es könnte auch im Zug eng werden

Eng werden könnte es auch im Zug - zumindest im Regionalverkehr, weil da ja das 9-Euro-Ticket gilt. Der Tipp: Nicht zu Spitzenzeiten fahren, auf großes Gepäck verzichten - und keine Fahrräder mitnehmen.