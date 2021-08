Sommerferien im Allgäu – Trotz 3G kaum noch Zimmer

Der Blick auf die Buchungen stimmte viele Hoteliers, Restaurantbesitzer und Anbieter von Ferienwohnungen schon vor den Sommerferien zuversichtlich: Viele Zimmer waren schon im Voraus gebucht worden und auch jetzt – zur Hälfte der bayerischen Sommerferien - sind noch viele Zimmer belegt.

Buchung im Voraus ratsam

So viele, dass es in einigen Orten selbst für Alleinreisende oder Paare schwer werden kann, noch ein Zimmer zu bekommen. Auch Radler, die von Ort zu Ort fahren, sollten sich vor Reiseantritt um Quartiere bemühen, heißt es von der Allgäu GmbH. Sonst könnte es passieren, dass sie am Ende einer Tagesetappe ohne Übernachtungsmöglichkeit dastehen.

Vielerorts steigen die Corona-Zahlen

Etwas getrübt ist die Stimmung durch die steigenden Corona-Zahlen im Allgäu. Vielerorts gilt bereits die 3G-Regel, im Ost- und Unterallgäu etwa seit Anfang der Woche. Wer ins Hotel oder Restaurant will, muss geimpft, genesen oder negativ getestet sein.

Unterschiedliche Erfahrungen mit 3G-Regel

Einige Vermieter, Hoteliers und Restaurantbesitzer berichten nun von Diskussionen mit ihren Gästen, die nicht geimpft sind und sich jetzt wieder testen lassen müssen, wenn sie zum Beispiel im Innenraum essen wollen. Bei anderen läuft es dagegen problemlos. Kritik gibt es allerdings, weil erst nicht klar war, ob die Testpflicht auch für Schulkinder gilt. Die Wirte und Hoteliers im Allgäu hätten sich da klarere Regeln gewünscht.