Sommerferien: Flughafen Nürnberg erwartet 700.000 Passagiere

Wie der Airport mitteilt, heben in Nürnberg die meisten Ferienflieger mit Ziel Antalya in der Türkei ab. 380 Starts gehen in den Sommerferien dorthin. Nach Palma de Mallorca sind 200 Abflüge geplant. Nach Heraklion in Griechenland und Hurghada in Ägypten sind es jeweils 50 Flüge. Auf die griechische Insel Rhodos gehen 30 Flüge. Urlaubsziele im Mittelmeerraum werden 125 Mal angeflogen. Außerdem heben in Nürnberg täglich 30 Flugzeuge zu neun innereuropäischen Drehkreuzflughäfen ab mit Anschlussverbindungen in die USA und nach Asien.

Täglich 600 000 Koffer und Taschen

Die Sommerurlaubszeit ist für die Mitarbeiter des Nürnberger Flughafens eine logistische Herausforderung. 600.000 Koffer und Taschen werden die Mitarbeiter während der Urlaubszeit verladen. Das sind 13.000 Gepäckstücke pro Tag. Das Personal wird auf 120 Stellen aufgestockt. Mehr Personal gibt es auch an den Check-in-Schaltern.

Urlauber sollen Parkplätze online buchen

Für die Fluggäste, die mit dem Auto zum Nürnberger Airport kommen, stehen 9.000 Stellplätze in den Parkhäusern zur Verfügung. Der Flughafen empfiehlt den Reisenden den Parkplatz online zu buchen. Alternativ können Urlauber mit öffentlichen Bussen zum Flughafen fahren. Weiter empfiehlt der Flughafen allen Fluggästen die Gültigkeit ihrer Ausweispapiere zu kontrollieren. Auf den Rückflügen dürfen keine Tiere aus den Urlaubsländern mitgenommen werden. Der Zoll führt bei der Ankunft Kontrollen durch. Einzelheiten teilt der Zoll unter www.zoll.de mit.