Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Home Icon > Sommerferien: Etliche Zugausfälle in Schwaben und Oberbayern

Sommerferien: Etliche Zugausfälle in Schwaben und Oberbayern

Die Deutsche Bahn hat kurzfristig Gleis-Bauarbeiten in den Landkreisen Günzburg und Fürstenfeldbruck sowie in München angekündigt. In den Sommerferien wird dies zu etlichen Zugausfällen führen.