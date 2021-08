Sommer 2021: Nach den Hundstagen wird weiterhin gefahndet

Die Zeit vom 23. Juli bis zum 23. August wird im Volksmund als "Hundstage" bezeichnet. Viele glauben, sie sei die heißeste Zeit des Jahres. Doch das ist nicht ganz richtig.

Oft heißeste Phase des Sommers

Die Hundstage sind kein sogenannter Witterungsregelfall - etwa wie die Regel vom Altweibersommer, die uns für Ende September eine größere Wahrscheinlichkeit schönes Wetters verspricht. Es hat sich nur aufgrund der jahrzehntelangen Wetteraufzeichnungen gezeigt, was auch durch unsere Erfahrungen bestätigt wird, dass längere Hochdruckperioden mit hohen Temperaturen am ehesten während der sogenannten Hundstage zu erwarten sind.

Bezeichnung heute nicht mehr richtig

Aber wieso ist man bei dieser Wetterweisheit "auf den Hund" gekommen? Der Name leitet sich vom Sternbild des Großen Hunds ab und stammt aus dem Altertum. Die alten Ägypter und später auch die Griechen und Römer erlebten stets die heißeste Zeit des Jahres, wenn das Sternbild des Großen Hundes am nächtlichen Himmel aufging. Der gesamte Aufgang nahm etwa 31 Tage in Anspruch und dauerte von der letzten Woche im Juli bis zur letzten Woche im August. Mit Sirius, seinem hellsten Stern, war das Sternbild stets gut sichtbar.

Heute hat sich die Sichtbarkeit des Sternbildes, weil Kalender und astronomische Gegebenheiten anders sind als damals, um viele Wochen verschoben, weshalb man heute eigentlich nicht mehr "Hundstage" dazu sagen dürfte.

Erwärmung der Ozeane spielt eine Rolle

Nachdem wir das mit dem Hund geklärt haben, muss noch die Frage beantwortet werden, warum die Hundstage erst so spät im Sommer auftreten. Wo doch die reine Erwärmungskraft der Sonne bereits Ende Juni/Anfang Juli am höchsten ist. Das liegt an der Zeit, die vergeht, bis sich die Erwärmung der untersten Schichten der Atmosphäre - die ja am ehesten direkt auf die solare Strahlung reagieren - im Jahresverlauf auf die höheren Bereiche der Atmosphäre überträgt. Denn auch dieser höhere Teil der Atmosphäre beeinflusst ganz wesentlich unsere Temperaturen.

Und es liegt auch an der Erwärmung der Ozeane, die gleichermaßen wie die höhere Atmosphäre zeitverzögert dem Höchststand der Sonne folgt. Der Meteorologe nennt dies die "thermische Trägheit der Meere". So erreicht der Atlantik, der unser Wetter maßgeblich mitbestimmt und deshalb auch unsere "Wetterküche" genannt wird, seine höchsten Temperaturen im Jahresverlauf erst nach Mitte Juli.

Großwetterlage entscheidend

Ob uns die Hundstage aber tatsächlich eine Affenhitze bescheren, hängt freilich von der Großwetterlage ab. Für tropische Temperaturen von 30 Grad und mehr brauchen wir nicht nur eine stabile Hochdrucklage, sondern auch Luftmassen aus südlichen Breiten. In diesem Jahr, in dem der Sommer schnurstracks auf das zweifelhafte Prädikat des "wechselhaftesten Sommers seit Jahrzehnten" zuzusteuern scheint, sind die Hundstage bislang ausgefallen. Und auch in den nächsten Tagen bleibt der Sommer 2021 seinem wenig schmeichelhaften Ruf treu.

Nach dem jetzigen Stand der Wetterprognosen sieht es frühestens in der zweiten Hälfte der nächsten Woche nach viel Sonnenschein und hochsommerlicher Wärme aus. Doch es ist eher ein Hauch von Hundstage. Denn typische Hundstagstemperaturen mit tropischen 30 Grad und mehr sind auch dann nicht in Sicht.