Sommer-Tollwood in München: "Klein, bunt, sicher"

Die Vorbereitungen im Olympiapark München sind bereits im Endspurt: Am Donnerstag soll das Tollwood-Sommerfestival beginnen. Vieles wird wegen Corona heuer noch anders laufen, als es die Besucherinnen und Besucher aus den Zeiten vor der Pandemie gewohnt waren. Aber die Organisatoren sind froh, dass die Veranstaltung überhaupt wieder stattfinden kann.

Wer das Festival besuchen darf

Normalerweise ist die Zelt-und Budenstadt so groß wie vier Fußballfelder, und es gibt 250 Stände. Diesmal wurde alles auf etwa ein Drittel "eingedampft" und läuft unter dem Titel "Klein, bunt, sicher". Das Gelände ist komplett umzäunt. Wer rein will, muss geimpft, genesen oder negativ getestet sein. Vor dem Eingang gibt es auch eine Teststation.

Ampel zeigt, wie voll das Gelände ist

Die Besucherinnen und Besucher werden registriert - und ihre Zahl ist begrenzt. Ein "Ampelsystem" auf der Tollwood-Homepage zeigt an, wie voll das Gelände gerade ist. Auf dem Gelände müssen Besucher FFP2-Masken tragen, eineinhalb Meter Abstand halten und sich in der festgelegten "Laufrichtung" bewegen. An allen Gastronomie- und Marktständen kann man bargeldlos bezahlen.

Drachenbabys und kopflose Männer

Das Konzert-Programm der Musik-Arena wurde auf Sommer 2022 verschoben. Live-Musik von täglich zwei Bands ist trotzdem zu hören. Und auch sonst ist neben Kunsthandwerk und Gastronomie jede Menge Kultur geboten: So sind etwa großformatige Street Art, Performances und Walk-Acts wundersamer Gestalten – vom Drachenbaby über zeitreisende bis zu kopflosen Männern - zu sehen.