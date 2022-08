Sommer, Sonne – und der Weg zu mehr Schattenplätzen

Klimaoptimierte Quartiere

Auch an anderer Stelle will man in Unterhaching laut der Klimaschutz-Spezialistin für mehr Schatten sorgen - so zum Beispiel im Neubaugebiet. Stichwort: klimaoptimierte Quartiere. "Die Häuser wurden extra etwas höher angelegt, damit wir mehr Platz haben für unversiegelte Grünflächen und extra etwas hügelig angelegt, um noch mehr Platz zu schaffen." Im Moment stehe man hier noch in der prallen Sonne. Aber in ein paar Jahre werde es hier schattig sein.