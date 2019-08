Sommer-Skispringen mit 61 Nachwuchs-Athletinnen in Bischofsgrün

Die Athletinnen im Alter von 13 bis 19 Jahren, die beim Skispringen in Bischofsgrün an den Start gehen, kommen u.a. aus Tschechien, Deutschland und der Schweiz. Am Freitag ist um 14.30 Uhr Startschuss für die Probe- und Wettkampfsprünge von der Großen Ochsenkopfschanze.

Landefläche mit Kunststoffmatten ausgelegt

Die Anlaufspur aus Stahl ist 60 Meter lang und wird permanent bewässert. Die Landefläche ist mit Kunststoffmatten ausgelegt und wird ebenfalls ständig bewässert. Um 19 Uhr beginnt der Skirollerwettbewerb auf einer drei Kilometer langen Rollerbahn.

Skispringen jeden Sommer in Bischofsgrün

Am Samstag stehen ab 11.30 Uhr wieder Sprungläufe von der Schanze auf dem Programm. Für die Siegerinnen gibt es Pokale. Im Rahmen der "Alpencup Women Summer Tour" kommen die Athletinnen jedes Jahr nach Bischofsgrün. Veranstalter ist die "Organisation Alpenländer-Skiverbände" (OPA - Organisation des fédérations de ski des pays alpins). Ihr gehören unter anderem Frankreich, Slowenien und die Schweiz an.