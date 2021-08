Sommer-Serie Radelspaß: Unterwegs zwischen Donau und Mindel

Donautal-Radelspaß Burgau

Länge: 62 Kilometer

Anstieg: 412 Meter

Start / Ziel: 89331 Burgau, Schloss, Norbert-Schuster-Straße 3

Wir beginnen unsere Tour ganz oben – am Schloss in Burgau. Von dort aus haben wir nicht nur einen wunderschönen Blick über die Stadt, sondern sehen viele Storchennester auf den Dächern. Nicht umsonst gilt Burgau als Storchenhochburg in der Region!

Himmlischer Blick von oben

Durch die Stadt radeln wir nach unten in Richtung Mindel. Unser Radweg führt uns nach Aislingen. Dort lohnt es sich, kurz von der normalen Strecke abzufahren in Richtung Sportverein. Man muss ein bisschen in die Pedale treten, denn es geht etwas bergauf. Dafür werden wir oben belohnt, denn über Aislingen thront die Kapelle St. Sebastian, vor der wir uns auf einer drehbaren Holzbank vom Anstieg ausruhen und die Aussicht genießen können.

Danach führt uns der Radweg weiter nach Glött, vorbei am ehemaligen Schloss der Adelsfamilie Fugger. Von dort aus geht es mal bergauf, mal bergab weiter über Holzheim in Richtung Süden.