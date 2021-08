Sommer-Serie Radelspaß: Stadt und Land rund um Dillingen

Der schönste Picknickplatz: Der Mindelstrand in Offingen

Der schönste Picknickplatz der Tour liegt dann mitten in Offingen am Mindelstrand. Der liegt etwas versteckt mit Zufahrt über die Unterdorfstraße. Der Weg lohnt sich aber wegen der bequemen Holzliegen und der Spielgeräte für die Kinder. Wer will, kühlt sich in der Mindel ab. Der Strand ist übrigens kein richtiger Strand mit Sand oder Steinen. Hier wächst vor allem Gras. Als Platz für eine Pause ist der Mindelstrand aber auf jeden Fall zu empfehlen, auch deshalb, weil es dort viel weniger Stechmücken als zuvor an der Donau gibt.

Durch die breite Donauebene zurück nach Dillingen

Nach Offingen der nächste Landschaftswechsel: Jetzt geht es zwischen Feldern und durch die Orte Gundremmingen und Aislingen wieder zurück durchs Donautal. Teilweise zwar direkt die Staatsstraße entlang, aber mit einem extra Radweg. An Kiesabbau-Seen und Biogasanlagen vorbei führt der Weg wieder zurück nach Dillingen und seinen vielen Einkehrmöglichkeiten in der Innenstadt.

Unser Fazit

"Was mir total gefällt an der Tour, ist, dass sie so vielseitig ist. Es ging erst los über Dillingen, Lauingen, Gundelfingen, da hatte man immer Städte in der Nähe. Dann ein ganzes Stück direkt an der Donau entlang: Traumhaft schön! Und dann geht's auf der anderen Seite der Donau zurück und man bekommt noch mal einen ganz anderen Eindruck: Hier ist die breite Donauebene, viel Landwirtschaft und auch die ein oder andere Straße. Man fährt die Straße entlang, hat aber einen Radweg. Ich finde, diese Vielseitigkeit der Tour, die ist einfach unschlagbar!" Tobias Hildebrandt, BR-Studio Donau-Ries