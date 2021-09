Sommer-Serie Radelspaß: Entlang der Brenz durch Württemberg

Donautal Radelspaß Syrgenstein

Länge: 43 km

Anstieg: 311 m

Dauer: ca. 4 Stunden

Start und Ziel: Parkplatz an der Bachtalhalle, Schulstraße 8, 89428 Syrgenstein

Bald nach dem Start in Syrgenstein muss man schon ein wenig in die Pedale treten, die ersten Höhenmeter warten – und die Grenze hinüber nach Baden-Württemberg. Dafür rollt man danach gleich entspannt hinunter ins Brenztal nach Giengen. Dort lohnt ein erster Stopp. Entweder für ein schnelles Eis auf die Hand oder einen Besuch in der Welt der Stofftiere – im Steiff-Museum.

Mühlen-Geschichte entlang der Brenz

Beschaulich schlängelt sich danach das klare Wasser der Brenz entlang des Weges. In Bergenweiler bietet sich für Familien ein Stopp am Mühlenplatz an. Ein sogenannter „Brenz-Lernort“, an dem spielerisch erklärt wird, wie eine Mühle funktioniert. Dazu können Kinder direkt am Wasser auf einem Spielplatz Toben und Planschen und sich dabei entlang eines Seils auf einem Floß über den flachen Weiher hangeln.

Wunderschöne Ausblicke ins Donautal

Wieder zurück auf der bayerischen Seite, führt die Tour von Bächingen a.d. Brenz dann durch Ober- und Untermedlingen – mit wunderschönen Ausblicken ins weite Donautal. Bevor es über Haunsheim, oft mit kleinen Steigungen, zurück in Richtung Syrgenstein geht.

Barfußpfad und Aussichtsturm ins Dattenhauser Ried

Kurz vor Schluss warten aber noch mal zwei Höhepunkte. Erst bei Oberbechingen der Aussichtsturm ins Dattenhauser Ried – mit Infos zur Entstehung und Bedeutung des Niedermoors. Und dann noch ein Tipp für Jung und Alt in Bachhagel: Dort lässt sich ein kleiner Barfußpfad erkunden und mit einer letzten Pause verbinden, bevor die letzten Kilometer nach Syrgenstein dann ein Klacks sind.