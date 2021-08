Sommer-Serie Radelspaß: Durchs Donautal rund um Leipheim

Donautal Radelspaß Leipheim

Länge: 48 km

Anstieg: 40 m

Start und Ziel: Günzburg oder Leipheim, Kartendaten hier

Wir starten in Günzburg. Die Stadt ist auch für Radler von weiter weg gut mit dem Zug erreichbar. Wer gleich in die Pedale treten will, kann rauf auf den Marktplatz radeln und dort die Altstadt bewundern. Durch das Untere Tor geht es dann wieder runter in Richtung Donau.

Der Radweg führt weiter entlang der B16 Richtung Gundelfingen. Achtung: Im August sind Teile des Radwegs an der B16 gesperrt – Umleitungen sind ausgeschildert.

Pause am Vogel-Beobachtungsturm

Von der B16 verlassen wir kurz die offizielle Radelspaß-Strecke und biegen links ab ins Gundelfinger Moos. Nach ein paar Minuten vorbei an Seen und Wiesen erreichen wir einen Vogelbeobachtungsturm mitten im Naturschutzgebiet. Von dort oben sieht und hört man viele der über 200 Vogelarten, die hier leben.

Danach geht es nochmal ein kurzes Stück an der Bundesstraße entlang, bevor wir in Richtung Bächingen an der Brenz abbiegen. Wer will, kann Halt an der Umweltstation "Mooseum" machen, bevor der Weg weiter führt und wir die bayerisch-baden-württembergische Grenze überqueren.