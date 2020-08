"Sommer in Rosenheim" bleibt trotz verschärfter Corona-Regeln

Trotz der verschärften Kontaktbeschränkungen kann die Veranstaltungsreihe "Sommer in Rosenheim" weiterhin stattfinden. Darauf weisen die Verantwortlichen hin. Es müssten nur geringfügige Änderungen am Sicherheitskonzept vorgenommen werden, das ohnehin mögliche Verschärfungen der Corona-Beschränkungen berücksichtigt, heißt es in einer Mitteilung. Das städtische Ordnungsamt und der Sicherheitsdienst stünden in engem Kontakt.

Open-Air-Veranstaltungen mit maximal 100 Teilnehmern

In Rosenheim gilt wegen der derzeit hohen Corona-Fallzahlen beispielsweise, dass bei Veranstaltungen unter freiem Himmel nur noch 100 Personen statt bisher 200 zugelassen sind. Für das Projekt "Sommer in Rosenheim" bedeutet das, dass wieder die gleichen Spielregeln gelten wie zu Beginn der Veranstaltungsreihe Mitte Juli. Auch damals waren nur 100 Personen erlaubt.

Aktueller Wert von 45,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner

Am Wochenende war der Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen in Rosenheim überschritten worden. Mittlerweile sinkt der Wert wieder. Laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit liegt die Stadt derzeit bei einem Wert von 45,8 und damit unterhalb des Grenzwertes, überschreitet aber weiterhin den Frühwarnwert von 35 bei der 7-Tage-Inzidenz.

"Sommer in der Stadt" noch bis Anfang September

Die Veranstaltungsreihe "Sommer in Rosenheim" geht noch bis zum 6. September. In der gesamten Innenstadt gibt es Straßenmusik, Kleinkunst, Akrobatik, Theater, Street Art, Essensstände und Fahrgeschäfte - immer donnerstags von 18 bis 21 Uhr und samstags von 11 bis 21 Uhr.

Zu wenig Abstand: Tag des Brauchtums entfällt

Inhaltlich wird es vorerst nur eine Änderung geben: Der für Samstag, 5. September vorgesehene Tag des Brauchtums entfällt, da hier viele Akteure mitwirken würden und folglich eine Unterschreitung der Abstände kaum zu verhindern sein dürfte.