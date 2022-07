Sommer in Lauf startet mit großem Kulturprogramm

Am heutigen Mittwoch startet das Kulturfestival "Sommer in Lauf" mit einer Vernissage. Laut Programm gibt es in den nächsten drei Wochen Lesungen, Konzerte und ein Open Air Kino in der Laufer Altstadt.

Ausstellung mit Schauspieler Matthias Egersdörfer

Eine Ausstellung in der Stadtbücherei zum Beispiel zeigt 22 Porträtaufnahmen von Menschen, die etwas mit der mittelfränkischen Stadt verbindet. Unter dem Titel "Laufer Originale – in der Welt zu Hause, in Lauf daheim" ist auch der gebürtige Laufer Kabarettist und Schauspieler Matthias Egersdörfer zu sehen. Das Open Air Kino findet in diesem Jahr im historischen Spitalhof statt. 150 Zuschauerinnen und Zuschauer können sich ab kommenden Freitag auf sechs Kinoabende unter freiem Himmel freuen. Organisiert wird das Sommerkino vom Laufer Kulturverein arteschock.

Lesereihe "Lesen unterm Sternenhimmel"

Die Lesereihe unter dem Motto "Lesen unterm Sternenhimmel" startet am kommenden Dienstag. Zu Gast auf der Freilichtbühne im Industriemuseum ist die Hamburger Bestseller-Autorin Isabel Bogdan, die aus ihrem Roman "Laufen" liest. In dem Buch arbeitet eine Frau den Tod ihres Mannes durch tägliche Laufrunden auf. Außerdem liest der fränkische Autor Lucas Fastnacht aus seinem Wirtschaftsthriller "Die Mächtigen". Zudem ist ein Poetry Slam geplant. Zum Sommer in Lauf gehören auch drei Konzerte, unter anderem tritt Andreas Kümmert mit seinem Trio auf. Der Sommer in Lauf geht bis 24. Juli. Präsentiert wird "Sommer in Lauf" vom BR-Kultur- und Informationsprogramm Bayern 2.