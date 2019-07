Sommer in Bayern - Es wird wieder heiß

Mehrtägige Hitzeperiode ab Montag

Ab Montag geht der Deutsche Wetterdienst (DWD) von einer mehrere Tage anhaltenden Hitzeperiode aus, die voraussichtlich am Mittwoch und Donnerstag ihren Höhepunkt erreicht. Auch "Tropennächte" sind wahrscheinlich - also Nächte, in denen, vor allem in den Innenstädten, die Temperaturen nicht unter 20 Grad sinken.

Fest steht noch nicht, ob sich die erwartete Hitzeperiode bis zum übernächsten Wochenende abschwächt oder ob es weiterhin so heiß bleibt. Hierzu gibt es bislang noch widersprüchliche Vorhersagen.

Erhöhte Waldbrandgefahr

Abgesehen von kleineren, örtlichen Unwettern in den nächsten Tagen bleibt der dringend benötigte flächendeckende Dauerregen weiterhin aus.

Es ist also trocken und es wird wieder heiß. Dadurch wird auch die Waldbrandgefahr erneut steigen. Die Regierung der Oberpfalz hat deshalb für kommenden Montag (22. Juli) wieder Luftbeobachtungsflüge angekündigt. Sie führen in zwei Routen quer durch Ostbayern.

Die Bevölkerung wird dringend gebeten, in Waldgebieten keinesfalls mit offenem Feuer zu hantieren.