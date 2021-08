"Sommer im Stadtpark" statt "Allgäuer Festwoche" in Kempten

In und um den Stadtpark in Kempten wird es bis zum 15. August Marktstände geben, die zum Bummeln einladen. An Imbissständen können sich Besucher mit Essen und Trinken versorgen. Für Familien gibt’s einen Bereich mit Karussell und Trampolin sowie Eis und Waffeln. Auf einer Kulturbühne treten vom frühen Nachmittag bis abends gegen 22 Uhr Tanzgruppen und regionale Künstler auf. Das Ganze nennt sich Sommer im Stadtpark und ist Teil des Kemptener Stadtsommers, der noch bis September stattfindet. Die Stadt hat das Programm als Alternative für die sonst zu dieser Zeit laufende Verbrauchermesse Allgäuer Festwoche entwickelt.

Allgäuer Festwoche fällt als Wirtschaftsfaktor aus

70 Händler und Aussteller kommen zum "Sommer im Stadtpark" – bei der letzten Allgäuer Festwoche vor der Corona-Pandemie waren es 400. Das Alternativprogramm wird eher einen Marktcharakter haben – attraktiv für Besucher, aber für die regionale Wirtschaft auf Dauer kein Ersatz für die Festwoche. Die gilt als eine der größten Verbrauchermessen Deutschlands und hat vor Corona über 170.000 Gäste pro Jahr angelockt. Viele Firmen bekamen so große Aufträge. Fürs nächste Jahr ist deshalb wieder eine große Festwoche geplant.

Freier Eintritt beim "Sommer im Stadtpark"

Die Veranstaltungen beim "Sommer im Stadtpark" in Kempten sind kostenlos. Sie sollen alle Generationen dazu einladen, einen schönen Tag in der Stadt zu erleben. Die Besucherzahl für die Abendveranstaltungen auf der Kulturbühne ist wegen Corona begrenzt und der Zugang ist nur mit Registrierung möglich. Besucher ab 16 Jahren müssen FFP2-Masken tragen. Kinder ab 6 Jahren brauchen einen medizinischen Mundschutz. Auch beim Anstehen an Ständen soll ein Abstand von mindestens 1,5 bis zwei Metern eingehalten werden.