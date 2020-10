Sommer-Bilanz fällt am Tegelberghaus bescheiden aus

Knapp fünf Wochen noch, dann geht auch am Tegelberghaus in Schwangau die Saison 2020 zu Ende. Hüttenwirt Hynek Bednar blickt auf eine durchwachsene Zeit zurück. Los ging es im Mai mit dem Ansturm der Tagesgäste. "Die Leute kamen wie Geschosse", erinnert sich Bednar, "kein Wunder, die waren lange Zeit 'eingesperrt'." Der Tagesbetrieb sei in dieser Zeit sehr gut gewesen.

Auflagen und Einbußen bei Übernachtungen

Mund-Nase-Bedeckungen und Sicherheitsabstände – die Tagetouristen haben sich schnell an die geltenden Regeln gewöhnt. Das alles lief reibungslos. Allerdings macht der Wirt fast die Hälfte seines Geschäfts mit Übernachtungsgästen. Seine vier Zimmer, in denen Doppelstockbetten stehen, konnte er in diesem Sommer nur zu einem Bruchteil vermieten: Von den insgesamt 30 Betten durften nur zehn belegt werden.

Hüttenwirt rechnet mit 50 Prozent Umsatzrückgang

Dabei muss der Hüttenwirt das ganze Jahr von den Einnahmen in den sechs Sommermonaten leben, "weil die Wintersaison bei uns total ausfällt." Tausend Übernachtungen weniger machen sich deutlich bemerkbar, sein Umsatz sei um fast 50 Prozent zurückgegangen, so Bednar. Anderen ist es noch schlechter ergangen, weiß er. Für die neue Saison wünschen sie sich vor allem Planungssicherheit.