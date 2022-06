Sommer auf dem Berg: Personal auf Berghütten gesucht

Auf dem Berg ist es nicht anders als im Tal: Personalmangel wohin man blickt. Auf den Berghütten werden dieses Jahr sogar nach Saisonstart dringend Mitarbeitende gesucht. Das war vor Corona anders.

Hüttenwirtin: "Hier oben muss man zaubern können"

Hannah Strobel ist die Hüttenwirtin vom Riemannhaus oberhalb von Maria Alm am Rande des Steinernen Meeres. Eine beliebte Hütte, wunderschön gelegen. Normalerweise schickt die Hüttenwirtin Personal zum Einkaufen, aber in dieser Saison steigt sie bisher selbst ins Tal für Besorgungen ab: denn sie hat nicht genügend Leute für ihr Team gefunden.

"Wir suchen noch ein paar lustige, liebe Leute, die uns helfen. Hier oben muss man zaubern können, improvisieren und mitdenken." Hannah Strobel, Hüttenwirtin vom Riemannhaus

Gesucht: Gelernte, Ungelernte, Aushilfen

Das Riemannhaus ist kein Einzelfall. Auf den Internetseiten des Deutschen Alpenvereins (DAV) gibt es eine lange Liste mit Stellenangeboten. Dieses Jahr sei das besonders massiv, weiß Miriam Roth, die Hüttenreferentin des DAVs.

Normalerweise sei die Situation nach Saisonstart nicht so dramatisch. Genauso wie in der Gastronomiebranche im Tal werden auch auf den Bergen Köche dringend gesucht, aber auch Arbeitskräfte ohne Ausbildung. Die Hüttenwirte würden sich auch über Studenten freuen oder Interessierte, die nur ein paar Wochen Zeit haben.

Arbeiten auf dem Berg

Albert-Link-Hütte in der Valepp. Hochrieshütte im Chiemgau. Brunnenkopfhäuser in den Ammergauer Alpen, Olpererhütte in den Zillertaler Alpen. Freiburgerhütte im Lechquellengebirge. Überall heißt es: Stellen frei - oft auch ab sofort.

Auch die Tegernseer Hütte unterhalb des Buchsteins sucht noch Arbeitskräfte für August. Hüttenwirtin Sylvia ist schon seit 22 Jahren jeden Sommer auf der Hütte. Das Arbeiten am Berg sei etwas Besonderes, auf das man sich einlassen können muss.

Wir sind eine sehr kleine Hütte und haben nicht viel Platz. So kann man sich nicht gut separieren. Die Küche ist unser Wohnzimmer". Hüttenwirtin Sylvia Ludwig, Tegernseer Hütte

Für die Einschränkungen werde man aber belohnt, sagt Ludwig. "Am Allerschönsten ist es, dass du jeden Tag am Berg einschlafen darfst und einen Sonnenuntergang hast und jeden Morgen mit einem Sonnenaufgang am Berg den Tag beginnst."