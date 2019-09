Sommer 2019: Katzenjammer in bayerischen Tierheimen

Katharina Pasche ist Tierärztin und beim Deutschen Tierschutzbund tätig. Ihre Bilanz des diesjährigen Sommers: Heuer wurden besonders viele Katzen abgegeben.

"In Oberbayern haben wir im Moment das Problem der Katzenschwemme. Allein im Tierheim Freising wurden heuer mindestens 60 Katzenbabys abgegeben." Tierärztin Katharina Pasche

Meist es sich meist um junge, kranke Katzen, die verwahrlost aufgefunden werden und dann in den Tierheimen zur Pflege abgegeben werden. Was den Katzen am meisten helfen würde, wäre laut Katharina Pasche die Eindämmung der Population. Deshalb plädiert der Deutsche Tierschutzbund für eine Katzen-Kastrationsverordnung für sogenannte "Katzen in Menschenobhut mit Freigang".

Zusätzlich müsste auch die Population der freilebenden Katzen eingedämmt werden - ebenfalls durch Kastrationsaktionen. Die Kosten hierfür tragen die Tierschutzvereine.

Wer sich ein Tier anschafft, hat große Verantwortung

Bevor man sich ein Tier zulegt, sollte man sich gut überlegen, ob man sich langfristig ausreichend darum kümmern kann und welche Tierart zu einem passt.

Tipps dazu gibts in Broschüren des Tierschutzbundes und auf dessen Website von tierschutzbund.de.

Die fünf wichtigsten Fragen:

- Bin ich bereit, das Tier bis zum Lebensende zu versorgen/zu begleiten?

- Bin ich dazu finanziell in der Lage?

- Ist abgeklärt, dass ich keine Katzenallergie habe?

- Gibt mein Vermieter dazu das OK?

- Wer versorgt das Tier im Urlaub?