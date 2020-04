Sommeliers als Weinbergs-Praktikanten in Würzburg

Sieben Sommeliers arbeiten derzeit in den Weinbergen des Weinguts am Stein in Würzburg. Von dem Deal profitieren beide Seiten: Dem Weingut fehlen die Saisonkräfte und die Restaurants der Sommeliers sind geschlossen. Und die Sommeliers haben Arbeit. Sie sollen wie Praktikanten für zwei Wochen im Weinberg arbeiten. Weil sie in dieser Tätigkeit unerfahren sind, gibt es für sie ein Lehrlingsgehalt. Die sieben Aushilfskräfte schreiben eigentlich über Wein, führen Vinotheken, Restaurants oder sind als Sommeliers beschäftigt. Ein Helfer kommt aus Düsseldorf, ein anderer aus München und eine Helferin aus Hamburg.

Erleben, wie Wein entsteht

Weil die Gastronomie Zwangspause hat ist, die Expertise der Sommeliers gerade kaum gefragt. Winzer Ludwig Knoll vom Würzburger Weingut am Stein hat aus dieser Not eine Tugend gemacht und beschäftigt sieben Frauen und Männer der Weintheorie mit ganz praktischer Handarbeit: So ist etwa am Stettener Stein nicht nur der Boden zwischen den Reben hart, sondern auch die Arbeit. 80 Prozent Steillage haben es in sich. Die sieben Aushilfskräfte selbst sehen das Ganze als Praktikum.

Winzer spricht von wichtiger Erfahrung

Winzer Ludwig Knoll zieht eine positive Halbzeitbilanz: "Ich glaube, was wir wirklich eingebrannt haben, ist, dass sich keiner mehr irgendeinen Wein unter zehn Euro auf die Karte schreiben wird, weil es einfach die Arbeit in der Steillage rechtfertigt. Die wissen jetzt, was es heißt, auf 80-prozentiger Steigung hinauf- und hinunterzulaufen und die Arbeiten zu verrichten. Und sie wissen auch, was es heißt, Qualität per Hand zu erzeugen."

