"Something between us": Menschsein in der Nürnberger Kunsthalle

Gleich am Eingang der Nürnberger Kunsthalle erstreckt sich ein neon-gewordener Ausdruck des Gehirns von Künstler Warren Neidisch über die weiße hohe Wand. Blinkende Neonbahnen führen kreuz und quer von griechischen Statuen am unteren Ende zu leuchtenden Emojis, betenden Händen, Lach-Emojis, Wut-Emojis zu Neonschriften wie Nationalism, Reparations. Ein mentaler Kosmos, in dem sich der Besucher individuell verlieren kann, der aber einen sehr konkreten Hintergrund hat. "Es geht Warren Neidich um koloniale Strukturen, nationalistische Strukturen, wie sie sich in der Historie gezeigt haben. Und das versucht er an einem Beispiel von Beutekunst zu versinnbildlichen", erklärt die Kuratorin der Ausstellung Harriet Zilch.

Große und kleine Fragen des Menschseins

Die Neon-Gewitterwolke des amerikanischen Künstlers steht gut für die Ausstellung in der Kunsthalle an sich. Elf Künstlerinnen und Künstler beschäftigen sich mit dem, was uns als Menschen verbindet und auch trennt - im Kleinen, im Zwischenmenschlichen und im Großen. Gleich gegenüber der Neon-Installation hängen etwa große Plakate, auf denen Fragen gestellt werden, wie etwa: "Was unterscheidet ein glückliches von einem bedeutungsvollen Leben?". In einem anderen Raum thematisieren Gemälde Gewalt gegen muslimische Frauen.

Kurz vor dem Ende des Rundgangs steht eine schwarze, begehbare Box, die innen mit schwarzen Schaumstoffspitzen ausgekleidet ist. Ein Sound-Kunstwerk der gebürtigen Südafrikanerin Kirstin Burckhardt. Sie hat hier eine amerikanische Isolationszelle nachgebaut. Isolation - ein Thema, das durch die Corona-Lockdowns allgegenwärtig wurde. Burckhardts Installation entstand aber schon vor der Pandemie und hat einen Twist: Besucher hören mitten in der Isolation immer wieder die beruhigende Stimme der Künstlerin, die erzählt: "You are never alone."

Ausstellung musste zweimal verschoben werden

Vieles hier in der Nürnberger Kunsthalle scheint direkt auf die Corona-Pandemie anzuspielen. Etwa eine Installation, in der Alltagsgegenstände durch ein buntes Personenleitsystem getrennt werden. Das kennt man seit Corona von jedem Testzentrum. Doch die Gruppenausstellung "Something between us" wurde zusammengestellt im Jahr 2019. Sie ist vorpandemisch, musste in Nürnberg aber zweimal verschoben werden und wurde in dieser Zeit erweitert. Neu ist der Gemälde-Zyklus der Düsseldorfer Künstlerin Vivian Greven.

Urformen der menschlichen Berührung

Ihre vier Bilder zeigen virtuelle menschliche Körper, die sich berühren. Paare, die sich eng umschlingen und dabei wie durch eine Wärmebildkamera durchleuchtet glühen. Eine nackte Frau, die ihr Neugeborenes berührt. Vivian Grevens Zyklus entstand mitten in der Pandemie. "Ich glaube, was dieser Zyklus exemplarisch macht, ist ein Zugriff auf eine Essenzform des Menschseins, etwas Archaisches. Angelehnt an das erste menschliche Empfinden: Die Berührung", so Greven.

Schießunterreicht für die Kunst

Menschliche Beziehungen aller Art stehen im Mittelpunkt in der Kunsthalle. Vor dem letzten Raum steht rechts unten an der Tür eine Warnung für den Besucher. Die Videoinstallation von Luzia Hürzeler ist vor allem für manche Stadtmenschen, speziell aber auch für Vegetarier, keine leichte Kost. Die Künstlerin erforscht die Beziehung zwischen sich und dem Fleisch auf ihrem Teller. Auf der einen Wand zeigt eine Videoprojektion, wie ein Rind getötet und geschlachtet wird. Für dieses Projekt hat die Künstlerin extra Schießunterricht genommen. Auf der Wand gegenüber zielt sie mit einem Revolver auf das Objektiv ihre Kamera und drückt mehrfach ab.

"Also ich ziele auf der einen Seite auf den Betrachter und auf die Situation mit dem Stier. Und jetzt geht dann der Schuss wie durch den Raum hindurch. Der Bolzenschuss tötet den Stier. Er geht zu Boden", erklärt Hürzeler. Solche Schlachtvideos kennt man von Tierschutzprotesten, doch die Künstlerin ist keine Aktivistin, keine Vegetarierin, sondern Fleischesserin. "Mich interessiert, was es heißt, Mensch zu sein und wie ich zu anderen Lebewesen stehe. Und auch, in welches Verhältnis ich gesetzt werde durch andere Menschen, weil die töten ja jetzt für mich. Damit ich Fleisch esse." "Something between us" heißt diese wirklich sehenswerte Gruppenausstellung in der Nürnberger Kunsthalle. Eines steht hier endlich nicht mehr zwischen dem Menschen und der Kunst: die Corona-Pandemie.