Somalier wegen schwerer räuberischer Erpressung angeklagt

Prozessauftakt vor dem Landgericht Memmingen gegen einen 21-jährigen Migranten aus Somalia: Die Staatsanwaltschaft legt dem jungen Mann, der bereits mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten ist, schwere räuberische Erpressung zur Last.

Angeklagter dringt in Wohnung des Opfers ein

Der 21-Jährige habe im Februar dieses Jahres in Memmingen mit vermummtem Gesicht an die Appartementtüre des Opfers geklopft, um Bargeld zu erpressen. Noch bevor der Bewohner um Hilfe rufen konnte, soll ihm der Angeklagte den Mund zugehalten und ihn zurück in die Wohnung geschoben haben.

Drohung mit Fleischermesser und Beil

Mit einem vorgehaltenen Fleischermesser soll der Einbrecher ihn aufgefordert haben, ihm Geld und Wertgegenstände auszuhändigen - andernfalls werde er ihn töten. Der Überfallene habe nach Angaben des Landgerichts aber nur 20 Euro Bargeld in der Wohnung gehabt. Daraufhin soll der Angeklagte ein in der Wohnung liegendes Fleischerbeil genommen und sein Opfer abermals bedroht haben. Diesmal forderte er die Herausgabe von zwei Tiefkühlpizzen und Bier.

21-Jähriger nimmt weitere Gegenstände mit sich

Bevor der 21-Jährige die Wohnung verließ, soll er noch weitere Gegenstände im Wert von 100 Euro mitgenommen haben. Der Angeklagte hat die Tat bereits gestanden. Wie hoch seine Strafe ausfallen könnte, ist noch unklar, so das Landgericht. Seine früheren Vergehen werden aber wohl auch eine Rolle für das Strafmaß spielen.