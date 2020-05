Solidaritätskundgebung nach Großbrand in Waldkraiburg

Nach dem mutmaßlichen Brandanschlag auf ein türkisches Lebensmittelgeschäft in Waldkraiburg haben rund 50 Menschen an einer Solidaritätskundgebung am Sartrouville-Platz teilgenommen. Wegen der coronabedingten Kontaktbeschränkungen war die Teilnehmerzahl begrenzt. Am Rande des abgesperrten Bereichs fanden sich dennoch Zuschauer ein.