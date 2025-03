Solidaritätsdemo für Bauernpräsident Felßner

Felßner: "Gewalt ist eine Sackgasse"

Der Bayerische Bauernverband schrieb in seiner Ankündigung, wenn Aktivisten in die Privatsphäre eindringen, um Einfluss zu nehmen, schade das der Demokratie. Deswegen machte der Verbandspräsident und ehemals potenzielle Landwirtschaftsminister Günther Felßner ein Angebot auf der Demonstration: "Der Dialog miteinander ist der Weg, Gewalt ist die Sackgasse. Und ich werde auch weiterhin mit allen, die sich in der Sackgasse der Gewalt befinden, reden".

In einer Rede bezeichnete er die Aktivistinnen und Aktivisten, die bei ihm auf den Hof eingebrochen waren als "Terroristen". Am Montagvormittag hatten rund 15 vermummte Tierrechtler den Hof von Bauernverbandspräsident Günther Felßner besetzt, waren auf das Dach des Rinderstalls geklettert, hatten Banner entrollt und Bengalos gezündet. Sie hätten so, sagt Felßner heute, mit psychischer und physischer Gewalt ihre Meinung ihm aufgezwungen.

Der CSU-Politiker hatte daraufhin am Dienstag seine Kandidatur als Bundeslandwirtschaftsminister zurückgezogen. "Diese Entscheidung musste ich zum Schutz meiner Familie treffen. Es ist unfassbar, dass gewaltbereite Aktivisten so Erfolg haben." Er betont jedoch, dass er weiterhin für seine politischen Überzeugungen einstehe, solange seine Familie nicht erneut zur Zielscheibe werde.

Animal Rebellion: "Unsere Aktion war friedlich"

Animal Rebellion – die Organisation, die für ihren Protest bei Felßner auf dem Hof eingebrochen war – hatte sich laut Polizei mit 40 Demonstrantinnen und Demonstranten ebenfalls am Königsplatz versammelt. Zu den Vorwürfen von Felßner sagt die Aktivistin und Sprecherin von Animal Rebellion Scarlett Treml: "Unsere Aktion am Montag war friedlich. Wir haben keine Pyrotechnik in den Stall reingeschossen, wie es gesagt wird. Wir haben niemanden bedroht und wir haben niemanden eingesperrt. Wenn wir mit unseren Bengalos Menschen erschreckt haben, dann tut uns das ausdrücklich leid."

Zu einem Dialog zwischen Felßner und den Tierschutzaktivisten ist es allerdings heute nicht gekommen. Insgesamt sind beide Proteste friedlich abgelaufen.