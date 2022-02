Solidaritätsaktionen mit der Ukraine in Mittelfranken geplant

Am Donnerstagabend hatten rund 1.000 Menschen bei einer Kundgebung am Kornmarkt für Frieden in Europa und Solidarität mit der Ukraine demonstriert. Nun sind für das Wochenende zahlreiche Kundgebungen, Gottesdienste und Mahnwachen zur Unterstützung der Ukraine geplant. Bereits am heutigen Freitag (25.02.22) hat das Nürnberger Friedensforum zu einer Mahnwache unter dem Motto "Die Waffen nieder – Nein zum Krieg" um 16.00 Uhr vor der Lorenzkirche aufgerufen.

Friedensgottesdienste in Nürnberg und Fürth

Die ukrainisch griechisch-katholische Kirche plant zahlreiche Gottesdienste, u.a. am Sonntag um 16.00 Uhr in Nürnberg. Auch in der Fürther Auferstehungskirche in Sankt Michael wird es am Sonntag beim Gottesdienst um 9.30 Uhr um den Krieg in der Ukraine gehen, wie die Evangelische Allianz Nürnberg mitteilt.

Am Samstag: Demos und Kundgebungen in Nürnberg und Erlangen

Ebenfalls am Samstag rufen die "Ukrainer in Franken" und die "Allianz für ein freiheitlich-demokratisches Russland" gemeinsam zu einer Demonstration um 14.00 Uhr am Nürnberger Kornmarkt auf.

In Erlangen sind für Samstag zwei Kundgebungen angemeldet, zum einen von den "Erlanger Christen für Frieden“ auf Rathausplatz um 11.00 Uhr. An dieser Veranstaltung wird auch Oberbürgermeister Florian Janik (SPD) teilnehmen. Eine weitere Kundgebung wird vom "Erlanger Bündnis für Frieden" organisiert. Sie findet zeitgleich auf dem Besiktasplatz statt.

Spendenaufrufe für die Menschen in der Ukraine

Zahlreiche Einrichtungen auch in Mittelfranken rufen zu Spenden für die Bevölkerung in der Ukraine auf. So weist das Amt für Internationale Beziehungen der Stadt Nürnberg darauf hin, dass der Partnerschaftsverein Nürnberg-Charkiw ein Spendenkonto für die Menschen in der ukrainischen Partnerstadt eingerichtet hat. Auch die Heilsarmee Nürnberg-Fürth ruft zu Spenden unter dem Verwendungszweck "Ukraine Hilfe" auf (Sparkasse Nürnberg, Kontoinhaber: Die Heilsarmee Korps Nürnberg, IBAN: DE86 7605 0101 0001 1264 02, BIC: SSKNDE77XXX ).