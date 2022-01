Solidaritäts-Kundgebung zu Räumung von Würzburger Mietshaus

Am Samstagnachmittag haben sich einige Dutzend Personen am Würzburger Marktplatz versammelt, um mit einer Kundgebung auf die Zustände in einem Mietshaus im Würzburger Stadtteil Grombühl aufmerksam zu machen. Zu der Aktion aufgerufen hatte die Jugendorganisation der Linken in Würzburg, um Solidarität mit den ehemaligen und den noch verbliebenen Bewohnern des Hauses zum Ausdruck zu bringen. Wohnen sei ein Menschenrecht.

Nutzung wegen Brandschutzmängeln untersagt

51 Wohnungen in dem Haus in Grombühl müssen geräumt werden. Vor allem wegen Brandschutz-Mängeln hatte die Stadt Würzburg bereits 2019 die Nutzung der Wohnungen untersagt. Das Würzburger Verwaltungsgericht hatte der Stadt bei einer Verhandlung im Sommer 2021 Recht gegeben, weil für die Bewohner "Gefahr für Leib und Leben" bestehe. Der Vermieter sieht das anders. "Dieses Haus ist sicherer als 99 Prozent aller Wohnungen in Würzburg", hatte er im Gespräch mit dem BR gesagt. In einem Brief hat die Stadt Würzburg die Mieter im Oktober schließlich über die anstehende Räumung informiert. Nach Angaben der Linken seien mittlerweile die meisten der 51 Wohnungen geräumt, einige Mieter hätten allerdings noch keine neue Bleibe gefunden.