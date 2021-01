Solidarität trägt Wanderzirkus durch die Corona-Pandemie

Die gut fußballplatzgroße Wiese an der Cosimastraße im Münchner Stadtteil Bogenhausen gleicht einem Streichelzoo. Über 50 Tiere des Zirkus Baldoni-Kaiser logieren dort unter freiem Himmel oder unter Zeltplanen. Darunter sind Pferde, Ponys, Lamas, Ziegen, Gänse und Enten. Vor den Gehegen stehen – mit gebührendem Abstand voneinander – Eltern mit Kindern oder Omas mit ihren Enkeln.

Vor allem die kleinen Passanten bestaunen die Tiere. Und die freuen sich ihrerseits über den Besuch. Denn das Publikum ist momentan genau das, was ihnen, den Zirkustieren, fehle, sagt Anton Kaiser, Chef des Familienbetriebs. "Die Tiere merken, dass etwas anders ist. Wir haben ja ansonsten ständig Programm. Jetzt gibt es nur Training auf der Koppel."

Zwangspause für Artisten und Tiere

Denn pandemiebedingt hat die Zirkusfamilie quasi "Berufsverbot". Seit fast einem Jahr sitzt der Zirkus Baldoni-Kaiser in München fest. Ansonsten zieht die 14-köpfige Familie mit ihren Tieren, freischaffenden Artisten und einer Musikkapelle alle vier bis sechs Wochen an einen anderen Ort - und das bereits seit sieben Generationen.

Anton Kaiser hat das Metier von seinem Vater und Großvater gelernt. Heute steht seine achtjährige Enkelin bereits mit in der Manege – normalerweise: Denn aus dem geplanten Saisonauftakt im März letzten Jahres ist ein dauerhaftes Saison-Aus geworden. Eine Zerreißprobe für die Familie – nicht nur in finanzieller Hinsicht. "Das ist ja unser Leben", sagt Anton Kaiser, "wir sind ja in den Zirkus hineingeboren. Nicht auftreten zu können, das ist fatal."

Solidarität hält den Zirkus am Leben

An Arbeit fehlt es trotz Zwangspause nicht. Rund 40 Fahrzeuge müssen instand gehalten werden, ständig fallen neue Reparaturen an. Die Tiere wollen gefüttert, gepflegt, bewegt und trainiert werden. Dass der Zirkus dabei auch ohne Einnahmen so gut über die Runden kommt, hat er zum einen der Stadt München zu verdanken. Die hat der Familie Kaiser-Baldoni die Wiese in der Cosimastraße gratis zur Verfügung gestellt.

Vor allem aber ist es die Solidarität vieler Menschen aus der Umgebung, die den Zirkus am Leben hält. "Die Bauern, bei denen wir gewöhnlich unser Futter kaufen, sind sehr kollegial. Sie verkaufen uns das Futter günstiger oder geben uns manchmal einen Ballen Heu dazu. Dafür bringen wir ihnen dann eine Ladung Mist vorbei."

Spenden und Hilfsaktionen aus der Nachbarschaft

Und es gehen viele Spenden für den Zirkus ein, der schon seit über 25 Jahren im Großraum München gastiert. Manche Menschen spenden sogar vierstellige Summen für Reparaturen oder das Tierfutter, erzählt Zirkusdirektor Kaiser.

Andere organisieren Hilfsaktionen, wie Mia Eberhard. Auch heute ist sie mit ihrer Urenkelin da, die den Kamelen Ahmed und Zeus staunend beim Futtern zuschaut. "Ich habe in unserem neuen türkischen Gemüseladen in der Nähe Bescheid gesagt, dass der Zirkus das, was im Laden weggeworfen wird, gut gebrauchen könnte", erzählt Eberhard. "Und jetzt bringen sie regelmäßig Karotten und anderes Gemüse für die Tiere."

Eberhard kennt den Zirkus Baldoni schon seit Jahrzehnten, hat mit ihren Kindern Zirkusdirektor Anton Kaiser als Bub beim Kunstreiten zugesehen. Die Vorführungen mit Ziegen, Hühnern und Gänsen hätten etwas Rührendes, sagt sie.

"Die Leute wollen einen Zirkus"

Dieser Zuspruch und Austausch mit den Menschen sei in der Pandemie das Lebenselixier der Zirkusfamilie, sagt Kaiser. Und er freut sich, dass die Dauerpräsenz des Wanderzirkus trotz ausfallender Vorführungen für Abwechslung sorgt. "Im Sommer haben wir Stühle für die Leute aufgestellt", erzählt der Zirkus-Chef. "Die haben sich dann hingesetzt und die Tiere dann auch mal ein paar Stunden beobachtet. Gegenüber ist die kleine Bücherei. Da haben sich manche ein Buch geholt und dann hier gelesen. Das war schön."

Trotz allem wünscht sich die Familie Baldoni-Kaiser nichts sehnlicher, als endlich wieder auftreten zu können. Der große Zuspruch, den sie gerade erfahren, animiere zum Weitermachen, sagt Kaiser: "Da sieht man mal: Die Leute wollen einen Zirkus."