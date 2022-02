Solidarität mit der Ukraine: Demos in Nürnberg und Erlangen

In Mittelfranken gehen die Solidaritätsbekundungen mit der Ukraine weiter. In Erlangen sind am Samstagvormittag mehr als 500 Menschen auf die Straße gegangen. Das "Erlanger Bündnis für Frieden" lud auf den Besiktasplatz ein. Hier versammelten sich etwa 100 Menschen, die sich vor allem Nato-kritisch zeigten.

Solidarität auch aus russischer Partnerstadt

Zeitgleich veranstalteten die "Erlanger Christen für Frieden" eine Demonstration mit etwa 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf dem nahegelegenen Rathausplatz, die Russland als Aggressor scharf verurteilten. So auch Erlangens Oberbürgermeister Florian Janik (SPD). Er sagte, ihn erreichten zahlreiche E-Mails aus der russischen Partnerstadt Wladimir. Die Menschen dort verurteilten ebenso den russischen Angriffskrieg und stünden nicht hinter Präsident Putin. Weiter berichtete der OB, in Wladimir habe ebenfalls eine Anti-Kriegs-Demonstration stattgefunden. Dabei seien Demonstranten verhaftet worden.

Erlangen kann ukrainische Flüchtlinge aufnehmen

Die Stadt Erlangen bereite sich bereits seit einigen Tagen darauf vor, Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen. Es gebe derzeit 150 gesicherte Plätze. Zudem kämen zahlreiche Angebote aus der Zivilbevölkerung, Menschen aufzunehmen. Damit wolle sich die Stadtverwaltung in der kommenden Woche auseinandersetzen.

Russisch-Ukrainische Kundgebung in Nürnberg

In Nürnberg versammelten sich laut Polizei etwa 3.500 Demonstrantinnen und Demonstranten am Samstagnachmittag am Kornmarkt, wo bereits am Donnerstag mehr als 1.000 Menschen ihre Solidarität mit der Ukraine bekundet hatten. Die Kundgebung wurde vom "Verein der Ukrainer in Franken e.V." und der "Allianz für ein freiheitlich-demokratisches Russland" gemeinsam organisiert.

Dementsprechend waren sowohl viele Ukrainer als auch Russen vor Ort. Die Stimmung war extrem emotional. Die ukrainische Mitinitiatorin Viktoriya Levynska sagte dem BR: "Wir stehen hier alle zusammen, Russen und Ukrainer gemeinsam im Kampf gegen Putin. Wir vereinen uns alle so wie nie zuvor. Wir geben nicht auf! Und wir kämpfen nicht nur für die Ukraine, sondern für ganz Europa. Das ist unsere Botschaft."

Ihre Mit-Organisatorin Elizaveta Shlosberg ist in Russland aufgewachsen. Dem BR sagte sie, sie schäme sich für die russische Regierung: "Nicht für das Volk, aber für das, was Putin macht." Seit Jahren setzt sie sich für eine Verständigung zwischen Russen und Ukrainern ein. Gemeinsam mit Viktoriya Levynska wolle sie ein Zeichen der Solidarität setzen.

Appell an Europa

Gleichzeitig wollen beide die anderen europäischen Länder wachrütteln und zum Handeln aufrufen. "Lasst uns nicht im Stich!", sagt Viktoriya Levynska und warnt im Gespräch mit dem BR: "Wer weiß, was Putin macht, wenn er mit der Ukraine fertig ist. Er ist unberechenbar! Es geht darum, Europa, die europäischen Werte und die Demokratie zu schützen. Es müssen jetzt alle geschlossen zusammenstehen!"