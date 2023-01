Solidarität liegt im Trend: Anbauen, Ernten und Teilen

Bayern bundesweit an dritter Stelle bei Solawi-Höfen

Über 500 Bauernhöfe gehören zum Netzwerk Solidarische Landwirtschaft oder entstehen in diesem Jahr. "Vor zehn Jahren ist das Netzwerk mit zehn Bauernhöfen gestartet, die mit dieser Wirtschaftsweise arbeiten," sagt Andrea Klerman vom deutschlandweiten Netzwerk Solidarische Landwirtschaft. "Noch immer steigen die Zahlen exponentiell, sowohl die der Solawi-Bauernhöfe als auch der Ernteteilenden, die gemeinsam Lebensmittel produzieren."

Bayern steht mit 61 Solawi-Bauernhöfen bundesweit an dritter Stelle, nach Niedersachsen mit 65 solcher Betriebe und 67 in Baden-Württemberg. Jedes Jahr kommen weitere hinzu, auch zwischen Unterfranken und Oberpfalz, zwischen Oberfranken und Oberbayern: So wurde beispielsweise Ende 2020 die Landlmühle in Stephanskirchen in der Nähe von Rosenheim gegründet und Anfang 2021 entstand die Solawi Obermain bei Lichtenfels.

Zurzeit sind bundesweit 101 Initiativen in der Gründung. "Denn immer mehr Menschen ist es wichtig, dass Nahrungsmittel nicht rund um die Welt transportiert, sondern vor der Haustür nachhaltig produziert werden", sagt Klerman vom Netzwerk Solidarische Landwirtschaft.

Rettung kleiner Bauernhöfe – Beispiel aus Oberfranken

Auf dem Patersberghof bei Veitlahm im oberfränkischen Landkreis Kulmbach kümmern sich Teresa und Christian Jundt um die Vieh- und Landwirtschaft. Sie haben 14 Milchkühe, Kälber und Rinder und einen Bullen. Familie Jundt hat den Hof samt Maschinen und Tieren vor fünf Jahren übernommen. Er gehört einem Verein und keiner Privatperson, so dass er in gemeinnütziger Hand liegt. So war es den Jundts möglich, den Hof ohne viel Kapital zu übernehmen.

Auch Bettina Wänke und ihr Mann Wolfgang sind am Patersberghof ansässig und haben seit etwa zehn Jahren eine Gärtnerei, wo sie 40 Kulturen anbauen. Seit 2019 betreiben die beiden Familien die Solidarische Landwirtschaft am Patersberghof und für Ernteteilende gibt es Möglichkeiten, sich an der biologisch-dynamischen Landwirtschaft zu beteiligen.

Netzwerk Solawi gegen Agrarindustrie

Wie man Solawi gestaltet, können die Beteiligten grundsätzlich selbst entscheiden: Die Bäuerin oder der Bauer kann einen Verein oder eine Genossenschaft gründen, auf mehr oder weniger Mitarbeit und auch Mitsprache setzen und stattdessen einen Geldbetrag über die wöchentliche Lieferung vom Hof verlangen. Angefangen haben viele Solawi-Höfe mit dem Anbau von Feldfrüchten, doch mittlerweile bieten einige auch Brot, Butter, Eier, Käse und Fleisch - wie der Dollingerhof bei Thalmässing.

"Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Krisen wächst die Bedeutung von Solawi, denn die Menschen machen sich noch mehr Gedanken über die Hintergründe ihrer Ernährung und wie wichtig es ist, regional unabhängig zu produzieren", sagt Klerman vom Netzwerk Solidarische Landwirtschaft. Des Weiteren brauche es kleinteilige und nachhaltige Strukturen statt Agrar- und Düngekonzerne. "Nach wie vor hat die Agrarindustrie eine große Lobby und es werden vorrangig große Flächen und große Mengen gefördert. Unsere Bewegung findet, dass dieses Konzept beendet werden muss", so Klerman.