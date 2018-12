Solidarität: Gelbwesten demonstrieren auch in München

Die Sammlungsbewegung "Aufstehen München" hatte gemeinsam mit der französischen politischen Sammlungsbewegung "La France Insoumise" dazu aufgerufen, sich mit den Demonstranten in Frankreich zu solidarisieren.

Demo gegen Probleme in Deutschland

Etwa 120 Demonstranten sind dem Aufruf gefolgt und sind - zum Großteil in gelben Westen - zum Max-Joseph-Platz in München gekommen. Die Kundgebung soll auch auf ähnliche Probleme in Deutschland hinweisen. Das Bündnis fordert von der Bundesregierung unter anderem einen Stopp der Wohnungsraumnot in München, einer ungerechten Besteuerung und der Privatisierung von Kliniken.