Solidarität am Untermain: Buchflohmarkt für Bücherei Ahrweiler

Ein bayerisches Vermächtnis im Ahrtal

Wann genau auch Beate Sebastian wieder ihrer Arbeit nachgehen wird, kann sie noch nicht abschätzen. Sie weiß nur, dass das noch dauert. Doch zumindest die Medien betreffend, die sie irgendwann wieder in ihrer Bücherei anbieten will, ist Beate Sebastian zuversichtlich. Denn nicht nur die Einnahmen des Buchflohmarkts gehen an sie. Sebastian durfte selbst Bücher auf dem Flohmarkt auswählen, die sie bei ihrer Heimkehr mit ins Ahrtal bringt. Irgendwann werden dann also Bücher vom bayerischen Untermain die Regale in Bad Neuenahr-Ahrweiler füllen.