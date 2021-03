Solidarische Landwirtschaft auf dem Reimehof: WG mal anders

Knapp 90 Ziegen, 12 Erwachsene, zwei Jugendliche und vier Kinder leben zusammen auf dem Reimehof. Ein bunt gemischter Haufen, denn die Erwachsenen sind nicht miteinander verwandt, sondern haben sich bewusst für eine gemeinsame Arbeits- und Lebensgemeinschaft auf dem Reimehof entschieden. Klingt erstmal ein bisschen nach Müsli-Kommune und 80er Jahre-Charme.

Gemeinschaft bringt Lebendigkeit, Vielfalt - und Freiheit

Doch weit gefehlt, die Gemeinschaft teilt den Traum von einer artgerechten Landwirtschaft auf Augenhöhe, im Sinne des Tierwohls. Tanja Beyer, ehemalige Jurastudentin, hat den Reimehof vor 17 Jahren gegründet. Mit vielen Leuten zusammenwohnen, auch verschiedenen Alters, dies sei immer schon ihr Wunsch gewesen. Für sie bedeute das Lebendigkeit und Vielfalt im Alltag, sagt sie uns.

Schon als kleines Kind schlug ihr Herz für die Landwirtschaft, aber sie wollte ihre Freiheit nicht verlieren: "Wenn man das als Kleinfamilie betreibt, ist man doch sehr angehängt, kann nie weg. Und wenn es mehr Leute sind, kann man sich doch mal abwechseln, sieht auch mal was anderes. Ich genieße das total, dass man zusammenlebt, wohnt und arbeitet."

Gelebtes Konzept: Solidarische Landwirtschaft

Eine Idee, die sie auf der Hersbrucker Alb als Arbeits,- aber auch Lebensgemeinschaft umgesetzt haben. Aber was genau bedeutet denn jetzt solidarische Landwirtschaft? Betriebsleiterin Andrea Spoerry-Bonn lebt mit ihrer Familie seit sieben Jahren auf dem Hof und fasst das Konzept so zusammen:

"Solidarische Landwirtschaft bedeutet, dass Verbraucher und Landwirt in einem Boot sitzen, sich Risiko und Ernte teilen. Ich rechne einmal im Jahr ein Budget aus, wo ich genau die Kosten für die Ziegen ausrechne. 14 Leute teilen sich somit die Kosten für eine Ziege. Dieses Äquivalent von einem vierzehntel Ziege kriegen die sogenannten Mitbäuerinnen und Mitbauern dann jeden Monat als Paket in Form von Ziegenmilchprodukten wie Käse, Joghurt, Quark und einmal im Jahr Zickleinfleisch. So geht man aus dem Marktdruck raus und kann einfach fair miteinander solidarisch wirtschaften." Andrea Spoerry-Bonn, Betriebsleiterin Reimehof

Wer will, darf mit anlangen

Und der Gemeinschaft ist es wichtig, dass die Menschen wirklich teilhaben. Vor der Corona-Pandemie gab es regelmäßige Hoftage, an denen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der solidarischen Landwirtschaft auch direkt auf dem Reimehof mithelfen konnten. 20 verschiedene Sorten Ziegenkäse stellt die hofeigene Käserei her. Verkauft wird in regionalen Bioläden, einigen Supermärkten, auf umliegenden Wochenmärkten und dem Hof-o-mat. Einem kleinen Kiosk, der 24 Stunden am Tag nutzbar ist.

Echte Frauenpower

Aktuell arbeiten nur die weiblichen Bewohner des Reimehofs in der eigenen Landwirtschaft. Klar gibt es auch männliche Mitbewohner und Lebensgefährten, aber alle haben außerhalb des Hofes Jobs. Heißt, von morgens um sechs bis spätabends ist der Reimehof in Frauenhand: Ziegen melken, Stallarbeit, Käserei, zwischendurch mal den Traktor reparieren – female empowerment pur. Filia Wolf, ausgebildete Landwirtin und Herdenmanagerin, fasst es lachend so zusammen:

"Ich dachte, wenn wir nur noch Frauen sind, müssen wir so viel klären und reden. Das ist zwar so, aber das ist auch total gut und wir kriegen auch viel selber hin. Es gibt ja doch immer Sachen, die körperlich anstrengend sind, wo man einfach sagen muss, wir sind nicht ganz so stark. Oder technische Sachen, wo ich mir sage, männliche Wesen sind da oft viel kompetenter. Gerade das ist was ganz Wertvolles, über seine eigenen Grenzen rauszugehen. Wir müssen uns das gemeinsam erarbeiten, das hat nichts mit Schwäche zu tun. Aber das ist auch ein Geschenk!" Filia Wolf, Landwirtin und Herdenmanagerin auf dem Reimehof

Pflichten und Rituale

Zumindest die Frauen verbringen also fast 24 Stunden am Tag miteinander. Damit dieses Miteinander ohne Streit und Diskussion funktioniert, hat jeder und jede in der Hofgemeinschaft feste Pflichten, wie etwa Müll rausbringen, Leergut entsorgen oder Putzdienst. Und einmal in der Woche Küchendienst, denn um Punkt 13 Uhr heißt es jeden Tag für die ganzen Reimehof-Bewohner gemeinsam Mittag essen. Ein wichtiges Ritual, um sich in entspannter Runde auszutauschen, denn Probleme sind bei Tisch tabu.

Ein bisschen erinnere sie ihr Zusammenleben daran, dauerhaft auf Klassenfahrt zu sein. Und das ist vermutlich auch das Geheimnis dieses ganz besonderen Bauernhofs: Alle haben gemeinsame Ideale und leben den gleichen Spirit!